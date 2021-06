Les compétences en digital sont aujourd’hui essentielles pour s’intégrer sur le marché de l’emploi. Dans le digital, les domaines sont variés. Le marketing et la communication sont deux domaines qui intéressent de plus en plus et dont les compétences sont plébiscitées dans tout type d’entreprise (startup, TPE, grand groupe…). Entre la gestion des données, les analyses marketing, la gestion des réseaux sociaux, il y a de quoi faire.

La crise de la COVID-19 a renforcé l’importance du digital au sein des entreprises et parfois même accéléré la transformation digitale de ces dernières. Les entreprises, notamment à Bordeaux, sont nombreuses à rechercher de nouveaux talents, formés et experts du marketing et de la communication. Pour faire la différence sur le marché de l’emploi, les soft skills, le personal branding ou encore la spécialisation sur un secteur sont des critères importants.

Durant un peu plus d’une heure le jeudi 17 juin prochain à 12h30, le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP et ses trois intervenants parleront notamment de ces sujets et plus largement de comment booster son employabilité en marketing et en communication à Bordeaux.

Un évènement au programme complet pour découvrir toutes les problématiques liées à l’employabilité à Bordeaux

Dans le détail, les sujets suivants seront traités :

Comment la Covid-19 nous a fait basculer dans la Next Economy ?

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Communication ?

Quelles soft skills indispensables dans ce secteur ?

Quid des spécialités sectorielles Art & Culture, Beauty & Cosmetics, Santé

Retours sur des parcours d'alumni

De l'importance du Personal Branding

Questions/Réponses avec les participants

Pour répondre à ces questions et aux vôtres, trois personnes évoluant dans l'écosystème digital bordelais seront présentes. On retrouve notamment :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL)

Sandrine Holcher, Cheffe de projet - Growth Marketing- Digital Acquisition chez INVIVOX et alumni du MBA Digital Marketing & Business 2019

Sandrine Saint-Saëns, Cheffe de Projet Digital, Sales Director France, EMEA, APAC chez Zodiac Nautic et alumni du MBA Digital Marketing & Business 2020

Étudiant ou professionnel, ce webinar est l’occasion d’en apprendre plus sur les compétences recherchées sur le marché de l’emploi à Bordeaux et surtout obtenir des réponses précises à vos questions !

Pour en savoir plus sur le Master MBA DMB, classé deuxième meilleur MBA & Masters E-Business et l’employabilité à Bordeaux, n’hésitez pas à vous inscrire au webinar du jeudi 17 juin 2021 à 12h30.