Vous avez besoin de vous perfectionner dans le digital ou vous souhaitez simplement éveiller votre curiosité en découvrant les dernières tendances ? L’événement organisé du 14 au 24 juin 2021 par Ad4Screen, une agence média et marketing 100% Mobile & Cross Device, va certainement vous plaire. Les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 juin, plusieurs sessions en live sont organisées dans le cadre des Matinées du Digital, sur des thématiques très précises.

Au programme de cet événement exclusif :

30 intervenants : experts, annonceurs & partenaires

Des tables rondes, formations et webinars entre 45 minutes et 1 heure

La possibilité de choisir uniquement le sujet de votre choix

Parmi les sujets abordés au cours de ces six matinées, vous aurez le choix entre : social media, audio ads, marketing d’influence, app retargeting, e-mailing, push notification, drive-to-store… Bref, un condensé de savoir autour des métiers du digital. En 2021, les professionnels du marketing ne peuvent plus passer à côté du digital. C’est un canal de communication indispensable pour être certain de toucher votre cible. Les Matinées du Digital vous permettront justement de vous perfectionner dans l’un des nombreux secteurs de ce métier.

Inspirez-vous des tendances actuelles

Plusieurs professionnels du marketing interviendront tout au long des Matinées du Digital. Parmi eux, des marketeurs et des communicants venus de chez Deezer, BackinApp, Relatia, Toosla, Way2Go, ou encore AirShip. Des marques qui ont fait du digital une priorité. Cet événement est l’occasion pour vous de perfectionner votre stratégie digitale en vous inspirant des meilleures stratégies actuelles. Vous découvrirez également comment faire passer votre projet de la start-up à la scale-up.

Enfin, en vous inscrivant aux Matinées du Digital, vous aurez accès à un espace participant dédié dans lequel vous pourrez retrouver les replays des interventions que vous aurez manquées, ou encore profiter d’une série de livres blancs sur les thématiques abordées. Autre avantage de taille : vous aurez accès à une plateforme de networking pour discuter avec les partenaires, les annonceurs et les experts présents tout au long de l’événement. N’oubliez pas de vous inscrire.