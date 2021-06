Depuis quelques années, Microsoft s’est tourné vers la vente de services dans le domaine des jeux vidéos avec le lancement du Xbox Game Pass. Grâce à un simple abonnement, les joueurs peuvent ainsi profiter d’une bibliothèque de jeux vidéo conséquente disponible en téléchargeant les jeux sur PC ou Xbox, mais aussi via le cloud gaming avec xCloud. De ce fait, une simple connexion permet de profiter de centaine de jeux, peu importe le support et sa puissance.

Après avoir proposé xCloud sur les smartphones Android et lancé le service en bêta sur iPad, iPhone et PC Windows 10, Microsoft vient d’annoncer que les TV connectées et les Xbox pourront prochainement en profiter. Des « dispositifs de streaming autonomes » seraient aussi en cours de développement afin de permettre à tous les écrans de télévision et d’ordinateur de profiter de xCloud.

Microsoft continue à élargir sa base de joueurs grâce à xCloud

En amont de l’E3, Microsoft a pris le temps de présenter quelques informations autour du Xbox Game Pass. La firme américaine a ainsi annoncé par le biais de Liz Hamren, responsable des expériences et plateformes jeux vidéo chez Microsoft, que « Xbox travaille avec les fabricants de TV du monde entier pour intégrer l’expérience Xbox directement dans les téléviseurs connectés, sans avoir besoin de matériel supplémentaire, seulement une manette ».

Microsoft n’a cependant pas précisé de date de lancement ou les fabricants de télévision qui proposeront prochainement xCloud. Pour rappel, Phil Spencer, patron de la branche Xbox, avait fait allusion au service de cloud gaming sur les TV connectées en novembre dernier. Il affirmait ainsi qu’une application serait disponible « au cours des 12 prochains mois ». Le service pourrait ainsi arriver d'ici à la fin de l’année.

Seconde annonce importante faite par Liz Hamren : « Nous développons également des dispositifs de streaming autonomes que vous pouvez brancher sur un téléviseur ou un moniteur. Ainsi, si vous disposez d’une bonne connexion Internet, vous pouvez streamer votre expérience Xbox ». Un stick TV ou un dongle HDMI de type Google Chromecast ou Amazon Fire TV Stick serait ainsi en cours de développement chez Microsoft.

Microsoft a aussi précisé que les Xbox pourront prochainement profiter de xCloud. La firme de Redmond souligne ainsi que les joueurs pourront « tester un jeu » grâce au cloud gaming avant de l’installer sur leur console.