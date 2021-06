Dans le cadre d’une transformation digitale, impossible pour les entreprises de passer à côté de l’expérience produit et du parcours client. Vous êtes peut-être vous-même actuellement en phase de réflexion pour aborder ce virage du numérique. La table ronde proposée par Akeneo et Niji va vous permettre d’y voir plus clair sur l’importance de l’information produit pour améliorer vos ventes et nourrir le support client de votre entreprise. Pour répondre à vos questions et exposer leur vision de l’expérience produit à l’ère post-covid, deux expertes de Manitou Group seront présentes aux côtés des équipes d’Akeneo et de Niji, le 15 juin de 10h30 à 11h30.

France El-Rahi, chargée de contenus web & cheffe de projet PIM et Elisa Boniteau responsable marketing digital et expérience client chez Manitou Group reviendront notamment sur le déploiement de leur stratégie digitale. Le groupe mondial est conscient que : “les usages évoluent et l’acheteur en B2B est devenu plus autonome. Le prospect ou le client effectue sa prise d'informations sur les produits par lui-même, sur les salons, sur les sites internet. Notre responsabilité est de lui apporter ces éléments à jour et là où il va les chercher”. Voilà pourquoi l’expérience produit doit être au cœur de la transformation digitale.

Au programme de ce webinar du 15 juin 2021 :

Quels sont les enjeux d’un industriel en termes de données produit ?

En quoi le PIM permet-il de répondre à ces enjeux ?

Comment peut-il s’intégrer à un écosystème de solutions parfois complexes ?

Comment former une communauté d’utilisateurs et adapter ses processus ?

La plupart des entreprises du secteur industriel sont actuellement en phase de transformation digitale ou du moins, y réfléchissent sérieusement. Si vous êtes dans ce cas, cette table ronde va forcément vous intéresser. Les expertes de Manitou Group vous expliqueront comment, en partant d’un besoin marketing, le PIM (Product Information Management) est devenu un élément stratégique de toute la transformation digitale de l'entreprise.

Comme l’expliquent les expertes de cette entreprise aux 4 400 employés : “les informations qui sortent du bureau d’études ne sont pas entièrement adaptées à un contenu “marketing ou commercial. Tout l’enjeu du PIM est de rendre cette information plus opérationnelle pour les ventes, de la connecter avec les autres outils métiers”. Pour en savoir plus, rendez-vous le 15 juin 2021 à 10h30 pour un événement en ligne et gratuit.