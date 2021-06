En avril 2020, Apple rachetait la célèbre application de prévision météorologique Dark Sky. Une année et quelques mois plus tard, le co-fondateur de Dark Sky, Adam Grossman, a annoncé via un billet de blog que l’application et le service web seront disponibles uniquement jusqu’à la fin de l’année 2022. Une nouvelle qui fait suite à la refonte et à l’amélioration de l’application Météo d’Apple avec iOS 15.

Dark Sky n’aura pas survécu au rachat d’Apple

Le 7 juin, Apple présentait les nouveautés autour de son écosystème lors de la WWDC 2021. La firme de Cupertino a ainsi pris le temps de présenter les nouvelles versions de macOS, iOS, iPadOS ou encore watchOS.

Pendant la présentation du système d’exploitation pour iPhone, iOS 15, Apple a dévoilé une refonte de l’application Météo. Pour commencer, l’interface a complètement été rafraîchie avec une mise en page animée. Grâce à cette dernière, les utilisateurs peuvent rapidement voir en arrière-plan de nouveaux fonds animés dynamiques avec plus de vent, de pluie, de soleil ou de smog en fonction des prévisions météorologiques. Apple annonce des milliers de variations permettant notamment de représenter plus précisément la position du soleil, les nuages ainsi que la pluie. Le reste du tableau de bord se veut quant à lui plus complet avec l’arrivée de données autour du vent, de l’indice UV ou encore de la pression barométrique.

À la même date, Dark Sky, service de prévision météo racheté l’année dernière par Apple, a annoncé la fermeture de son service web et de l’application iOS à la fin de l’année 2022. L’API continuera à fonctionner pour les clients existants jusqu’à cette période. Une bonne et une mauvaise nouvelle en soi étant donné que l’API devait auparavant cesser de fonctionner fin 2021. Pour rappel, Dark Sky avait fermé les versions Android et Wear OS de son application de prévision météo en août 2020.