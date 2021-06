Conséquence de la crise sanitaire ou simple accélération d’un modèle qui réussit, de plus en plus d'entreprises développent aujourd’hui un modèle par abonnement. L’idée première étant de développer et adapter leur business model, tout en réussissant cette transition, qui doit se faire de manière agile. Alors que le web peut regorger d’informations, la réussite du modèle par abonnement est bien gardée et les conseils sur le sujet sont difficiles à trouver.

Avec sa plateforme CRM basée dans le Cloud, Salesforce est un expert des besoins clients et offre de nombreux outils pour améliorer le fonctionnement et la relation client des entreprises. L’entreprise propose à travers un guide de 15 pages intitulé “Comment développer votre entreprise avec un modèle par abonnement ?”, des solutions concrètes pour développer un modèle par abonnement.

Ce guide divisé en trois grandes parties aborde les thématiques suivantes :

le succès du modèle par abonnement

repenser les modèles de revenu B2B

la construction d’un modèle par abonnement en trois étapes

Quelles sont les étapes clés pour mettre en place un modèle par abonnement ?

La construction d’un modèle par abonnement nécessite une vraie réflexion. Bien que des revenus récurrents soient engendrés une fois le modèle mis en place, ce dernier entraîne des changements à ne pas négliger, sans oublier que le client devient votre priorité.

Trois composantes sont essentielles au moment de réfléchir à la stratégie par abonnement : le(s) produit(s), le cycle de vie des clients et les fonctionnalités de votre entreprise.

Dans le cas des produits, repenser un nouveau business model peut être l’occasion de (re)structurer vos produits et la tarification associée. Il faut également penser à la livraison du produit : en libre-service ou non. Enfin, une fois les premiers clients conquis, il est important d’analyser l’utilisation des produits, afin de comprendre pourquoi un client part ou bien il reste, pourquoi d’autres produits sont achetés par la même entreprise, etc.

Dans son guide, Salesforce souligne également l’importance d’être connecté à son client à chaque point de contact, durant le parcours d’achat. Le parcours client peut alors être repensé et surtout amélioré, afin que le client soit accompagné et satisfait tout au long de son parcours.

Dans la dernière partie de son guide, la solution Salesforce CPQ & Billing est présentée ainsi que ses avantages, afin de facilement gérer la vente et la facturation, tout en créant des processus de vente évolutifs et en automatisant le cycle de vie du client.