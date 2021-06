L’année qui vient de s’écouler dans un contexte de crise de covid-19 a obligé les organisations B2B à faire face à de multiples changements : business model, process, modification des comportements d’achat...il a fallu s’adapter et se projeter en eaux troubles.

C’est peu dire que la transformation digitale des entreprises s'est accélérée, obligeant les organisations B2B à repenser leurs canaux de ventes et de nouveaux leviers pour attirer les décisionnaires. Pour reprendre la formule de Gartner : “Le Covid-19 a transformé les initiatives numériques en impératifs numériques”.

Pour faire le point sur les dernières évolutions sur les pratiques et usages et faire émerger les tendances lourdes du commerce B2B de demain, Ibexa organise le 24 juin son événement annuel “ENGAGE”, l’occasion d’écouter des chef d’entreprise qui communiqueront leurs retours d’expérience sur les bouleversements de leurs modèles commerciaux ainsi que des analyses thématiques d’experts qui exploreront quelques champs en croissance dans le commerce B2B.

Un après-midi avec une problématique centrale : les leviers d’évolution des canaux de vente pour répondre aux nouveaux besoins des acheteurs ?

Aujourd’hui, plus de 90% des décideurs achats B2B préfèrent acheter en ligne une fois qu'ils ont décidé ce qu'ils souhaitent acheter, d’après le cabinet de conseil Roland Berger tandis 41% des acheteurs en B2B consomment entre 3 et 5 éléments de contenus avant de s'engager avec un vendeur d'après DemandGen Report.

Il est donc crucial d’orchestrer et coordonner l’ensemble de sa stratégie de vente de manière agile et d’appréhender les nouvelles tendances et usages. Ibexa Engage 2021 a été construit pour justement venir nourrir la réflexion avec les derniers insights. Voici le riche programme de cet événement dédié au commerce B2B :