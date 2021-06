Le contenu, peu importe ses formes, est aujourd’hui au cœur de toutes les stratégies d’entreprise. Publications sur les réseaux sociaux, vidéos, livrestreaming, livres blancs etc, le contenu peut se décliner sous différentes manières. La création de contenu implique en général plusieurs équipes au sein d’une entreprise qui doivent collaborer ensemble et faire preuve de créativité, afin de délivrer le rendu final.

Avec la crise sanitaire, 46% des personnes interrogées lors de l’étude “Don’t Stop, the future is now” ont confirmé que leur consommation de contenus s’était intensifiée pendant la pandémie. Au fil des mois, les marques vont continuer à créer du contenu, en poster plus et le personnaliser davantage.

Avec les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle, le terme automatisation revient souvent. Ce dernier, malgré les a priori, fonctionne également pour le contenu.

À travers un guide gratuit d’une vingtaine de pages, Bynder qui propose une solution de Digital Asset Management explique tout l’intérêt de la création automatisée de contenu.

Ce livre blanc se divise en 3 grandes parties :

une première section qui pose le contexte lié au contenu, son importance, mais aussi le contenu généré par les utilisateurs (UGC)

la deuxième qui aborde les défis liés au contenu : processus décousu, blocage, recherche d’information...

la troisième partie décrit les solutions et présente davantage le concept de création automatisée, avec une étude de cas pour rendre cela plus concret.

Qu’est-ce que la création de contenu automatisée ?

Automatiser la création de contenu ne veut pas dire remplacer l’humain par des machines, comme le pensent 20% des personnes interrogées dans l’étude sur le branding et l’image de marque 2020, loin de là. Au contraire, la technologie est un véritable allié pour les équipes. L’un des avantages premiers de la création automatisée du contenu est qu’elle permet aux collaborateurs de s’impliquer davantage dans les étapes créatives et non plus dans les tâches manuelles. Bynder le résume ainsi : la création automatisée par la prise en charge des aspects opérationnels de la créativité en créant une source unique et fiable pour simplifier la gestion de projet.

Pour mettre en place la création de contenu automatisée, il faut dans un premier temps adapter les processus existants. En interne, les entreprises n’ont pas toujours des processus modernes et l’utilisation de la technologie peut parfois se limiter à certaines équipes, certaines personnes. Selon Forrester Research, seuls 44 % des responsables de la publicité en ligne estiment que les processus en place sont efficaces. En unifiant les processus et en donnant accès à toutes les parties prenantes aux bons documents et aux assets, tout le monde peut gagner du temps au quotidien.

Pour découvrir tous les avantages de la création de contenu automatisée et saisir les bénéfices que cela apportera à votre entreprise, téléchargez gratuitement le guide.