Après des négociations plus que houleuses entre démocrates et républicains, le sénat américain vient d’approuver une projet de loi visant à investir plusieurs milliards de dollars dans des technologies d’avenir. Avant d’être présenté au président Joe Biden pour une signature, le texte doit être validé par la Chambre des représentants, rappelle The Verge.

Baptisée US Innovation and Competition Act (USICA), la loi va notamment allouer un budget de 52 milliards de dollars à la production de semi-conducteurs, secteur d’avenir et actuellement très important. En cause, une pénurie touchant plusieurs industries causée par la hausse de la demande en appareils électroniques durant la pandémie, tandis que les usines ont été mises à l’arrêt pour respecter les mesures de confinement.

Au mois de février déjà, Joe Biden a signé un décret pour imposer un examen de 100 jours des chaînes d'approvisionnement dans le secteur des semi-conducteurs. Il a ensuite proposé une enveloppe de 50 milliards de dollars afin de rendre les États-Unis plus compétitifs dans ce domaine, avec l’objectif de moins dépendre de la production chinoise. Au total, le président démocrate prévoit de dépenser 2 billions de dollars afin de relancer son pays, notamment en rénovant ses infrastructures et en investissant dans les technologies d’avenir.

Le projet de loi approuvé par le sénat ce 8 juin s’inscrit dans ce vaste plan de relance. En plus des semi-conducteurs, l’USICA prévoit également des fonds pour d’autres domaines cruciaux pour l’avenir, à l’instar de l’informatique quantique et de l’intelligence artificielle. « Celui qui gagnera la course aux technologies du futur sera le leader économique mondial », a déclaré dans un tweet le sénateur démocrate Chuck Schumer, qui a porté le texte.

Whoever wins the race to the technologies of the future will be the global economic leader.

We must invest in science, R&D, manufacturing, and innovation.

The U.S. Innovation and Competition Act, including my Endless Frontier Act, will do just that.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) June 8, 2021