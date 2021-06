Le 9 juin 2021, le Congrès du Salvador a voté une loi classant le bitcoin comme une monnaie légale, au même titre que les monnaies fiduciaires. Une première dans le monde. Le président du pays d’Amérique centrale, Nayib Bukele, a soutenu ce projet de loi. Son objectif : favoriser la croissance de son pays.

« La présente loi a pour objet la régularisation du bitcoin comme monnaie à cours légal, sans restriction avec pouvoir libératoire, illimité dans toute transaction », introduit le premier article du texte de loi voté à 62 voix contre 84. La proposition de loi doit encore passer les processus législatifs du pays pour être adoptée, notamment en étant soumise pour ratification au chef de l’État, soit le Président qui soutient la loi.

D’après CNBC, la loi autorise l'affichage de prix et le paiement d’impôts en bitcoin. Par ailleurs, les échanges réalisés avec la cryptomonnaie ne seront pas soumis à l'impôt sur les plus-values pratiqué dans le pays d’Amérique centrale. Le taux de change avec le dollar, la monnaie officielle du Salvador, « sera librement établi par le marché », d’après le texte de loi.

Nayib Bukele a déclaré ses ambitions sur la cryptomonnaie le week-end dernier, arguant des créations d’emplois et « une inclusion financière à des milliers de personnes qui sont en dehors de l'économie légale ». Le chef de l’État met en avant que « 70% de la population n'avait pas de compte en banque et travaillait dans l'économie informelle ». Nombre de personnes restent donc exclues du système bancaire, et le Salvador ambitionne de remédier à cette situation grâce au bitcoin. Pour atteindre cet objectif, la loi prévoit une incitation de l’État sur « la formation et les dispositifs nécessaires pour que la population puisse accéder aux transactions en bitcoins ».

La semaine dernière, le Salvador a conclu un partenariat avec Strike, une entreprise proposant des portefeuilles numériques, qui sera chargée de construire l'infrastructure bancaire du Bitcoin. À la suite du vote du Congrès, le prix du Bitcoin a augmenté de 5% pour atteindre 34 239,17 dollars.