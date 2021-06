Le graphène est un matériau qui intéresse les chercheurs dans plusieurs domaines technologiques : les batteries, le stockage des données, ou même les implants cérébraux. Selon les chercheurs de la Cambridge University, ce matériau pourrait considérablement augmenter les capacités de stockage des disques durs, pour un faible coût. Par ailleurs, le MIT a développé une technique qui permet de produire du graphène à grande échelle.

L'avenir du stockage des données passe peut-être par le graphène

Pour un même coût de fabrication, le graphène pourrait permettre aux disques durs nouvelle génération de contenir dix fois plus de données que les disques durs actuels. Cela pourrait être le cas dans un avenir très proche selon les chercheurs. Le graphène permet de remplacer la couche de protection à base de carbone qui compose la majorité des disques durs. Cette fine couche de carbone, d'environ 3nm aujourd'hui, protège vos données de l'usure. Cela permet d'obtenir une densité de stockage d'environ 1 To par pouce carré.

Grâce à une nouvelle technique appelée Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), les chercheurs sont aujourd'hui capables de repousser cette limite. En effet, lorsqu'il est chauffé, le graphène est capable de stocker encore plus de données. Ceci est totalement inimaginable avec une couche de carbone. Cette technique pourrait nous permettre de fabriquer à grande échelle des disques durs dont la densité de stockage se situera entre 4 et 10 To par pouce carré.

Un matériau beaucoup plus fiable que le carbone

Ce n'est pas tout : les disques durs en graphène promettent également d'être plus résistants. Les chercheurs ont constaté qu'une seule couche du matériau réduit la corrosion de 2,5 fois. Le graphène permet également de réduire la friction et l'usure de manière plus poussée que les solutions de pointe actuelles.

Quand on achète un disque dur, on s'intéresse autant à sa capacité de stockage qu'à sa fiabilité. C'est le cas du côté des particuliers, mais aussi pour les professionnels qui possèdent des data centers. On peut penser que cette prouesse technologique va logiquement intéresser les opérateurs de cloud computing comme Google, Amazon ou Microsoft.

Le graphène est un matériau innovant extrêmement intéressant. En 2018, des chercheurs ont par exemple découvert que le graphène pourrait permettre de filtrer l'eau. Pourtant depuis la découverte de ce matériau en 2004, la plupart des technologies développées grâce ne sont pas encore sorties des laboratoires pour entrer dans le monde réel. Plusieurs experts s'accordent pour dire qu'en 202, il est grand temps de tester le graphène dans des applications réelles.