La crise sanitaire a rebattu les cartes de nombreux parcours professionnels en même temps qu’elle a remodelé les besoins des entreprises, elles-mêmes obligées de repenser leur devenir dans l’ère post-covid qui s'amorce.

La transformation digitale s’est accélérée au sein de certaines tandis que d’autres ont dû prendre le train en marche. Télétravail, visioconférence, outils en ligne... de nouvelles méthodes de travail, de collaboration, mais également de communication et de vente ont été mis en place au sein des organisations, faisant évoluer les besoins en matière de recrutement.

La centralité du digital dans les mutations récentes oblige à appréhender ce nouveau marché de l’emploi au prisme des nouvelles attentes des recruteurs tout en tenant compte des spécificités géographiques dans lesquelles se trouvent les professionnels.

Quelles sont les évolutions récentes ? Comment se former en conséquence ? Quelles sont les attentes des recruteurs ? Quels sont les éléments clés à intégrer pour booster son employabilité ?

Pour répondre à toutes ces questions, Le MBA Digital Marketing & Business de L’Efap organise une table ronde gratuite le 10 juin à 12h30 pour échanger sur les compétences marketing / com digitales attendues par l’écosystème lillois. Au contact de celui-ci en faisant intervenir des experts dans ses cours et formant tous les ans des promotions de professionnels qui travaillent dans la métropole lilloise, le MBA DMB est au plus près des grands enjeux de l’employabilité et a condensé toutes les informations clés qu’ils livreront lors de cette web conférence.

Des intervenants issus de l’écosystème économique lillois & un programme élaboré pour balayer les principales problématiques liées à l’employabilité

Pour échanger sur les questions d’employabilité en marketing et communication dans un contexte de transformation digitale dans la métropole lilloise, interviendront lors de cette web conférence :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL)

Antoine Kalawski, Content, Social Media & Community Growth @ HEROIC Santé

Juliette Bègue, Chargée Communication digitale & Webmarketing @ Euratechnologies

Le riche programme de ce webinar du 10 juin 2021 a été construit pour balayer les principales problématiques sur le sujet :

Comment la Covid-19 nous a fait basculer dans la Next Economy ?

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ?

Quelles soft skills indispensables dans ce secteur ?

Quid des spécialités sectorielles Art & Culture, Beauty & Cosmetics, Santé

Retours sur des parcours d'alumni

De l'importance du Personal Branding

Questions/Réponses avec les participants

Que vous soyez étudiant ou un professionnel toujours alerte sur les perspectives d’évolution des métiers du marketing et de la communication, cette table ronde sera l’occasion d’obtenir une synthèse des clés de l’employabilité en 2021 ! N’oubliez pas de vous inscrire !