Sur les réseaux sociaux, les marques ont un objectif majeur en travaillant leur présence : être aimées par leurs communautés. C’est le principe même des réseaux sociaux : créer des conversations entre la marque et les abonnés dans l’objectif de développer une relation de confiance afin que la marque soit appréciée. Cela peut se mesurer grâce aux interactions et à l’engagement. Pour la deuxième année consécutive, Talkwalker, une solution de veille et d’analyse, publie son rapport dans lequel 50 loves brands émergent des 1 200 marques étudiées. Le 15 juin à 11h, un webinar est justement organisé pour décrypter ce rapport.

Au programme de ce webinar :

Un décryptage du rapport de Talkwalker sur les marques les plus engageantes

Quelles sont les 11 méthodes pour engager les consommateurs ?

Les stratégies digitales de Canal + et de NRJ avec des exemples concrets

Vous l’aurez compris, à l’occasion de ce live Talkwalker a souhaité inviter deux marques qui se sont démarquées sur le web et les réseaux sociaux en 2021. Des experts social media de Canal+ et de NRJ seront de la partie pour vous expliquer leur stratégie et vous dévoiler des bribes de leurs idées créatives qui font la différence. Tout au long de ce webinar, Talkwalker tentera de répondre à une question précise : “comment Canal+ et NRJ se sont démarquées sur le web et les réseaux sociaux en France et en Belgique ?”.

Avec la crise sanitaire, il a fallu faire évoluer les conversations. Vous découvrirez tout cela le 15 juin à 11h avec Talkwalker. Face à l'évolution des tendances de consommation et la place de plus en plus importante du web dans la vie des gens, les marques ont dû se battre pour créer des conversations virtuelles dignes de ce nom.

En participant à ce webinar, vous découvrirez comment les marques ont su faire la différence par la créativité. Les 50 “marques aimées” dont la stratégie a été décryptée par Talkwalker, sont parvenues à développer une relation basée sur la confiance et l’émotion avec leurs clients. Rendez-vous le 15 juin pour prendre part à ce webinar !