Au cours de la conférence WWDC 2021, Apple a présenté watchOS 8, la dernière version du système d’exploitation de l’Apple Watch. Comme les années précédentes, la firme a misé sur la santé et le bien-être, mais offre également des nouvelles options pour Photos et iMessage.

Le bien-être est au cœur de watchOS 8

Cette année, beaucoup d’utilisateurs ont décidé de se recentrer sur eux-mêmes en se focalisant sur leur bien-être. Apple l’a bien compris et présente pour cela de nouvelles animations à l’application Breathe, notamment pour aider les utilisateurs à mieux se concentrer sur leur respiration. Elle leur offrira également au cours de la journée une citation positive liée au bien-être mental ou physique, qui aura pour but de les inspirer. Dans la continuité de cette application, Apple lance Mindfulness. Cette dernière soumettra des conseils pour mieux respirer tout au long de la journée, ainsi que pour se détendre.

Pour compléter les fonctionnalités liées au sommeil déjà annoncées l’année dernière, il sera désormais possible de découvrir sa fréquence respiratoire sur une durée d’une minute. L’application Sommeil analysera par la suite si l’utilisateur peut améliorer sa respiration en lui offrant une analyse détaillée, notamment le taux d’oxygène dans le sang.

Apple a également pensé aux adeptes du fitness en leur proposant deux nouveaux modes d’entraînement pour rester actif sur Apple Fitness + : le Taï-Chi et le Pilates. Des exercices plutôt doux qui visent à réduire le stress et à avoir un état d’esprit sain en travaillant la posture et la flexibilité. Par ailleurs, la coach sportive canadienne Janet Jenkins rejoint l’application et proposera des exercices inédits. Pour rester motivé, Apple a également mis en place une série de playlists appelée Artist Spotlight. Elles seront constituées de musiques motivantes, parmi lesquelles pourront être retrouvés des titres de Lady Gaga et Jennifer Lopez.

Apple revoit les applications Photos et iMessage de l’Apple Watch

Cette année, Apple a mis en avant l’importance des liens avec ses proches. Pour cela, watchOS se voit offrir des nouveautés dans les applications Photos et iMessage. Désormais, il sera possible de mettre une photo prise en mode portrait en fond d’écran de l’Apple Watch, tout en personnalisant le cadran qui viendra se superposer dessus.

Par ailleurs, l’entreprise de Cupertino a repensé l’application Photos en lui offrant une nouvelle mise en page sous forme de grille, ainsi qu’un accès direct aux souvenirs créés par l’application, comme sur l’iPhone. Le détenteur de la montre pourra partager directement ses photos via Mail et iMessage. Cette dernière se voit également enrichi de nouvelles options, comme la possibilité de dicter son message en utilisant Scribble. Cette fonctionnalité permet de dessiner des lettres à l’écran, qui sont retranscrites sous forme de message. D’autre part, les GIFs font leur apparition dans l’application iMessage de la montre.

Apple l’a indiqué, ces nouvelles fonctionnalités visent à “rester en forme, actif et connecté”. Avec watchOS, l’entreprise prend encore un peu d’avance sur le marché des montres connectées, en réduisant la dépendance de l’Apple Watch à l’iPhone.