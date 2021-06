Aujourd'hui, les entreprises du web ont des tableurs ou bien des bases de données pour résoudre leurs besoins commerciaux. Malgré l'utilité des bases de données, ces dernières n'offrent pas la même vitesse d'utilisation et donc des outils suffisamment puissants. Des solutions existent afin de fournir l'interface sans code la plus puissante pour les bases de données qui est open source à chaque entreprise Internet dans le monde !

NocoDB est une alternative open source à Airtable. L'outil transforme les bases de données relationnelles en feuille de calcul intelligente. Le magasin d'applications (app store) de l'outil permet de se connecter à n'importe quel service cloud comme S3 pour le stockage de fichiers et à des applications tierces comme Slack, Twilio pour les flux de travail ou encore Discord, Teams, WhatsApp etc.

Pour construire des application no-code de manière collaborative



NocoDB permet ainsi de construire des applications no-code en collaboration avec ses équipes. NocoDB fonctionne actuellement avec les bases de données MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite, Amazon Aurora et MariaDB. De plus, NocoDB fournit un accès programmatique aux API afin que vous puissiez créer des intégrations avec Zapier / Integromat et des applications personnalisées.



le tri, la recherche, les filtres ou encore la possibilité de masquer des colonnes

différents types de vues : grille, galerie, Kanba, Gantt

le partage des vues et différents niveaux de vues

le téléchargement d'images dans les cellules

plusieurs rôles : propriétaires, créateurs, commentateurs...

un contrôle des accès, même au niveau des colonnes

Parmi les fonctionnalités clés de l'outil, on peut citer :

À l'avenir des fonctionnalités comme un concept de page ou encore des applications mobiles devraient être disponibles.