Dans tout projet : site, application, maquette etc, les couleurs sont importantes ! Pour certains, elles vont être la base du projet, pour d'autres l'élément supplémentaire qui fera la différence ! Pour trouver les couleurs qui vont ensemble ou encore partager sa palette à un collaborateur, il existe plusieurs outils.

Mobile Palette Generator est un générateur de palette mobile est un outil simple, mais puissant qui permet de générer des palettes de couleurs pour une application mobile ou Web. À l'origine de Mobile Palette Generator, Csaba Kissi qui avait besoin de quelque chose qui l'aide à générer trois palettes de couleurs en un clic de souris. Il a déjà créé plusieurs outils liés aux couleurs comme Gradient Buttons, 2 Color Combinations, Material Palettes ou encore Colorion.

Le fonctionnement de Mobile Palette Generator est très simple et se fait en trois étapes.

il faut sélectionner la couleur de base utiliser les curseurs pour personnaliser les couleurs de la palette copier/coller les couleurs générées une par une dans le presse papier

Le lien de la palette généré peut être partagée facilement, afin d'avoir les bonnes couleurs. Sur la droite de l'écran, on peut également voir un aperçu d'application, utilisant les trois couleurs sélectionnées/générées.

Pour la couleur secondaire et celle des CTA et accents, la luminosité et le contraste peuvent être ajustés.

Un outil simple à utiliser, gratuit et qui a conquis de nombreux utilisateurs, car il a été élu Produit du Jour sur Product Hunt !