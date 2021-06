L’heure est à la lutte contre la désinformation sur Twitter. En octobre 2020, la société annonçait ainsi l’arrivée prochaine d’un outil communautaire du nom de Birdwatch. Le dispositif était finalement lancé chez quelques utilisateurs début 2021. Désormais, le réseau social de Jack Dorsey passe à la vitesse supérieure en déployant officiellement la fonctionnalité sur sa plateforme mobile et web.

Dans un thread Twitter, Birdwatch vient d’annoncer son déploiement sur l’application Android, iOS et le site web de Twitter. Le compte annonce ainsi que des notes Birdwatch vont désormais faire leur apparition en dessous des Tweets, uniquement pour les participants au projet pilote. Le compte explique ainsi que « Birdwatch veut aider les gens à rester informés en ajoutant un contexte utile aux Tweets. Cette fonctionnalité permettra à ceux qui participent actuellement à Birdwatch d’identifier et de noter plus facilement les notes les plus utiles ». Mais comment fonctionne ce système de notes Birdwatch sur Twitter ?

Hey there! Exciting news 🎉. Now, when you’re browsing Twitter on Android, iOS, or https://t.co/lEjTtR4BGM, you may see Tweets with Birdwatch notes. Notes will appear in a card on the Tweet. Right now, this feature is only visible to pilot participants. pic.twitter.com/dyMHgawLUl

— Birdwatch (@birdwatch) June 2, 2021