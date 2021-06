Le 27 mai 2021, Atos et Thales ont annoncé leur rapprochement dans un communiqué de presse commun. Les deux entreprises ont dévoilé la création d’Athea, une nouvelle société commune destinée à "développer une plateforme souveraine associant traitement de données massives et intelligence artificielle". Dans un premier Athea servira le marché français, puis très rapidement l'ensemble des marché européens.

Atos et Thales créent Athea

L'objectif de ce rapprochement entre Atos et Thales et de renforcer la position de l'Union européenne dans les secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure. Cette alliance n'arrive pas par hasard. Les deux entreprises ont déjà travaillé ensemble dans le cadre du programme "Artemis", une plateforme de big data développée pour le ministère des Armées. Avec la création d'Athea, Atos et Thales veulent créer une solution capable d’exploiter les données sensibles de façon sécurisée et faciliter l'implémentation d'un tel système au sein des programmes gouvernementaux et des entreprises.

Avec ses récents investissements dans le cloud, Atos fait aujourd'hui partie des poids lourds technologiques français. Thales connaît sur le bout des doigts le domaine de la sécurité, l'entreprise a récemment développé Nexium Defence Cloud, une solution de cloud militarisé pensée pour l’OTAN. L'organisation politico-militaire s'est laissée séduire par les technologies du français Thales. En 2021, les agences étatiques doivent gérer des volumes de plus en plus importants de données et donc accélérer sur le développement de nouvelles applications exploitant l’intelligence artificielle.

La rencontre entre le monde technologique et celui de la sécurité

Grâce à cette société commune, Atos et Thales vont mutualiser les investissements, les compétences et les expertises. Selon Marc Darmon, directeur général adjoint des systèmes d’information et de communication sécurisés chez Thales : "cette nouvelle société souligne l’engagement de chacune des parties à accompagner la transformation numérique de leurs clients grâce à une solution technologique française qui allie innovation et sécurité". C'est clairement la force de ce partenariat et ce qui pourrait permettre à Athea de devenir un champion européen.

On parle de plus en plus de souveraineté numérique. Il s'agit aujourd'hui d'un véritable enjeu pour les grandes puissances mondiales. Comme le rappelle Pierre Barnabé, directeur des activités big data et cybersécurité chez Atos : "Athea allie les compétences de deux acteurs majeurs de la défense et du numérique à la flexibilité d’une structure dédiée pour apporter une grande capacité à innover et à stimuler l’écosystème industriel et de défense, afin de répondre aux besoins des différents ministères et autres acteurs du secteur".