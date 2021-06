Avec la crise sanitaire, réunir des équipes ou ses proches est plus compliquée. Malgré les outils de visioconférences, il arrive que certains éteignent leur caméra ou mettre le son en sourdine. Le problème de la majorité de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour que les personnes participent vraiment à ces réunions !

C'est pourquoi aujourd'hui Reslash est mis en avant. Cet outil considéré comme une alternative à Zoom, permet de créer un espace virtuel où il est possible de connecter, collaborer, apprendre et se socialiser à partir d'une seule plateforme. Reslash va au-delà de l'expérience de la voix et de la vidéo afin de créer une véritable expérience. Un outil pratique pour les professeurs, les équipes ou encore les amis qui veulent créer un espace virtuel accueillant !

Une plateforme qui permet de maintenir un lien, presque comme dans la vraie vie

Les espaces virtuels créés peuvent être entièrement personnalisés : une salle de réunion, des canapés au bord de la plage... De nombreuses options de templates sont proposés afin de correspondre aux besoin de chacun.

Chaque personne est représentée par une bulle. Dans cette dernière il est possible de faire apparaître son visage (via sa webcam) ou bien de laisser simplement ses initiales ou encore d'ajouter un GIF. La bulle peut être déplacée et se rapprocher d'autres bulles, afin de se connecter avec une personne. Si la bulle est éloignée, il ne sera plus possible d'entendre ou voir les autres.

Parmi les paramètres, le mégaphone permet que chaque personne présente dans une room entende ce que "l'organisateur" de l'événement dit (par exemple un professeur dans une classe). La collaboration se fait facilement. En effet, Reslash permet de partager plusieurs écrans et un tableau blanc peut être affiché afin de réfléchir sur des projets etc.

Reshlash est un outil très pratique pour personnaliser davantage les réunions. Cet outil payant est disponible à vie pour seulement 69 dollars au lieu de 900 dollars. Une offre limitée qui inclut toutes les fonctionnalités citées, des rooms pouvant atteindre 100 participants ou encore partager 4 écrans par room ou bien utiliser 4 applications au sein d'une room. Pour des besoins plus importants, d'autres tarifs sont proposés.

