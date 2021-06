Stack Overflow, plateforme de questions-réponses dédiées aux développeurs, vient d'être acquise par la société d'investissements Prosus, a-t-on appris ce vendredi 4 juin 2021 au travers d'un communiqué de presse. Une opération majeure s'élevant à pas moins de 1,8 milliard de dollars.

Prosus s'offre l'un des sites les plus consultés d'Internet

Stack Overflow est une plateforme incontournable pour les développeurs et les professionnels de la programmation web. Depuis 2008, celle-ci leur permet de trouver toutes les réponses à leurs questions grâce à une communauté engagée et extrêmement active. À tel point que selon les statistiques d'Amazon, Stack Overflow est l'un des 50 sites les plus visités au monde. Notons qu'au total, ce sont plus de 52 millions de questions et de réponses qui ont été publiées sur la plateforme.

Un succès incontestable qui a manifestement attiré l'attention de Prosus, l'une des plus importantes sociétés d'investissement en Europe et actionnaire majeure de Tencent, puisqu'elle vient de finaliser le rachat de Stack Overflow pour la modique somme de 1,8 milliard de dollars (soit environ 1,48 milliards d'euros).

Rien ne change pour Stack Overflow

Malgré ce changement de mains, Stack Overflow ne devrait pas connaître de changements majeurs. Sur son blog, Joel Spolsky, l'un des co-fondateurs de la plateforme, a même tenu à rassurer sa communauté : "Stack Overflow continuera à fonctionner indépendamment, avec exactement la même équipe en place qui l'a exploité, en suivant exactement le même plan et les mêmes pratiques commerciales. Ne vous attendez pas à voir des changements majeurs ou des "synergies" maladroites. (...) L'ensemble de l'entreprise reste en place : nous avons simplement des propriétaires différents maintenant".

Il poursuit en expliquant que ce rachat est ce qu'il pouvait arriver de mieux à sa plateforme. D'abord parce que Stack Overflow demeurera "indépendante", et ensuite parce qu'elle disposera de "beaucoup de liquidités pour se développer, offrir de nouvelles fonctionnalités et améliorer les anciennes".

Un point de vue partagé par Prashanth Chandrasekar, PDG actuel de Stack Overflow, qui explique dans son communiqué de presse : "La façon dont vous utilisez notre site et nos produits ne changera pas dans les semaines ou les mois à venir, tout comme les objectifs et les priorités stratégiques de notre entreprise restent les mêmes".