Lors d’un chat Whatsapp attribué à WABetaInfo, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et Will Cathcart, responsable de WhatsApp ont annoncé de nouvelles fonctionnalités à venir. Parmi elles l’utilisation de la messagerie sur plusieurs appareils en simultané ainsi que de nouvelles options de disparition des messages.

Whatsapp sur 4 appareils en simultané

C’est peu commun, mais le média WABetaInfo a eu l’occasion d'échanger avec le PDG de Facebook et le responsable de Whatsapp via… Whatsapp. Une occasion pour les deux hommes de dévoiler les fonctionnalités à venir pour la messagerie utilisée par près de 2 milliards de personnes. Il sera bientôt possible d’utiliser un même compte sur 4 appareils différents sans connexion internet active. Mark Zuckerberg explique que "cela a été un grand défi technique de faire en sorte que tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est morte, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le sortir bientôt !". Sans le confirmer, Will Cathcart a sous-entendu qu'un support multisupportwhat sera sans-doute également disponible sur iPad. La fonctionnalité devrait être disponible d’ici un mois ou deux pour les bêta testeurs.

Nouvelles options de messages éphémères

De nouvelles options destinées à garder les chats et messages privés devraient également arriver dans la foulée. Le service de messagerie instantanée, qui a introduit l'année dernière la possibilité de définir une minuterie de sept jours sur les messages, le mode disparition, permettra dorénavant aux utilisateurs d’activer ce mode de disparition sur l'ensemble de l'application pour toutes les nouvelles discussions. WhatsApp ajoute également une nouvelle fonction "view once", qui permettra aux utilisateurs d'envoyer des photos et vidéos consultables une seule fois avant qu'ils ne disparaissent du chat.

Parallèlement au support multi-appareils, WABetaInfo a également rapporté que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité de sauvegardes de chat cryptées protégées par mot de passe et qui pourrait enfin permettre aux utilisateurs de transférer leurs historiques de chat entre les appareils iOS et Android. Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, le futur deviendrait plus privé.