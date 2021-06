L’heure est aux rapports pour LinkedIn. Le réseau social a, en effet, récemment publié un bilan de transparence ainsi qu’une étude sur les tendances en termes de stratégie InMails. Le mercredi 2 juin, la firme américaine a présenté de nouvelles informations issues de son rapport The Changing Marketing Jobs Landscape. L’occasion pour les professionnels de découvrir les rôles et les compétences les plus demandées dans le secteur du marketing.

L’évolution du marché de l’emploi en marketing selon LinkedIn

Depuis plusieurs années, internet est venu chambouler le monde du marketing et de la publicité. À travers un billet de blog, LinkedIn s’est joué d’une infographie pour dévoiler les dernières tendances dans ces secteurs d’activité.

Pour commencer, la plateforme professionnelle explique : « Sur LinkedIn, nous avons constaté une augmentation de 63 % des emplois en marketing au cours des six derniers mois. Au total, plus de 380 000 offres d’emploi en marketing ont été publiées au cours de l’année écoulée ». Une situation compréhensible étant donné que les marques tendent sans cesse à maximiser leur portée et notoriété, peu importe la situation. Dans le podium des entreprises recrutant dans le secteur du marketing, nous retrouvons loin devant Catchafire, suivi de Taproot Foundation et Petco.

LinkedIn précise ensuite qu’au cours des six derniers mois, une augmentation de 24,5 % des offres de stages, de 20,5 % pour les contrats à plein temps et de 15 % des postes de contractuels dans le domaine du marketing a été constatée. Parmi les opportunités publiées sur le réseau social au cours de la dernière année, 17 000 offres d’emploi concernaient du marketing à distance. Les secteurs dans lesquels la demande en spécialiste du marketing a fortement augmenté sont les suivants : l’art (+ 85,9 %), le commerce de détail (+ 72,6 %), l’éducation (+ 63,7 %) et les services aux entreprises (+ 60,6 %).

Concernant les compétences marketing les plus demandées par les employeurs, nous retrouvons en tête Instagram (+ 72 % en un an), le marketing de contenu (+ 63 %), la résolution créative de problèmes (+ 45 %), la connaissance de la marque (+ 41 %) ou encore Hootsuite (+ 39 %). D’autres compétences marketing connaissent aussi une belle croissance comme Adobe Premiere Pro, l’automatisation marketing, l’expérience client et le marketing sur Facebook.