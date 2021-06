Pour un professionnel, il est essentiel de trouver une solution de paiement adaptée à ses besoins. En plus des banques traditionnelles, des solutions de paiement nouvelle génération existent. Ces acteurs intéressent de plus en plus les créateurs d’entreprise car ils proposent des solutions clé en main. Ce sont par exemple eux qui gèrent la relation avec les banques liées aux réseaux de cartes Visa / Mastercard, et la mise en place du contrat de vente à distance.

PayPlug vous propose justement de télécharger gratuitement une fiche pratique pour découvrir comment bien choisir sa solution de paiement. Si ce choix peut vous sembler anodin, il est en réalité bien plus important qu’il n’en a l’air. Un e-commerçant a besoin de simplicité, de sécurité et d’une solution qui propose un accompagnement personnalisé. Dans sa fiche pratique, PayPlug rappelle justement la nécessité de choisir une solution simple et transparente afin de pouvoir vous concentrer sur votre métier.

Dans cette checklist, vous découvrirez les 5 critères phares pour bien choisir sa solution de paiement. En voici un résumé :

Une solution simple et transparente

Des outils en phase avec vos besoins

Une page de paiement optimisée et rassurante

Des modes de paiement adaptés à votre activité

Des fonctionnalités orientées conversion

Un mode de paiement adapté à votre activité peut faire toute la différence. En effet, si le panier moyen de votre boutique en ligne s’élève à plusieurs centaines d’euros, vous pourrez par exemple offrir la possibilité à vos clients de payer en plusieurs fois grâce au paiement fractionné.

En téléchargeant cette fiche pratique, vous découvrirez également que les offres omnicanales peuvent vous permettre d’encaisser vos clients sur plusieurs canaux via une même plateforme. Encore une fois, voilà un moyen de vous simplifier votre quotidien.

La checklist de PayPlug vous poussera également à choisir une solution de paiement qui propose des outils permettant de mieux convertir vos visiteurs. Utile quand on sait que 15 à 30% des internautes abandonnent leur panier au moment du paiement… N’oubliez pas de télécharger la fiche pratique de PayPlug pour trouver la solution de paiement faite pour vous.