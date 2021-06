La plateforme de transfert de fichiers WeTransfer, qui prépare son introduction en bourse, chercherait à obtenir une valorisation d’environ un milliard d’euros, a indiqué Bloomberg le mercredi 2 juin 2021.

WeTransfer entrera en bourse cette année

Depuis sa création en 2009, WeTransfer affiche une belle vitalité. L’entreprise, qui développe des outils utilisés pour le partage de fichiers et la collaboration à distance, a vu ses ventes plus que doubler entre 2017 et 2019, atteignant 44,1 millions d’euros. Elle compte aujourd’hui plus de 70 millions d’utilisateurs mensuels, répartis dans plus de 190 pays. L’entreprise se targue également de transférer chaque mois plus de 2 milliards de fichiers. Comme pour la plupart des firmes, l’étape qui suit est tout naturellement une entrée en bourse.

Selon Bloomberg, WeTransfer prépare la cotation de ses actions à la Bourse d’Amsterdam avec l’aide de plusieurs cabinets. Son introduction en bourse pourrait même avoir lieu ce mois-ci, ou à la fin de l’année, en fonction des conditions du marché. Si la plateforme espère une valorisation à un milliard d’euros, ce montant pourrait encore évoluer. Des discussions étant toujours en cours à ce sujet. Cette valorisation lui permettrait d’entrer dans le cercle fermé des licornes européennes.

Une nouvelle fois, une startup européenne fait le choix de la localité pour son introduction en bourse, plutôt que Wall Street. C’est le cas notamment de Deliveroo qui a fait son entrée à la Bourse de Londres. Avec une introduction à celle d’Amsterdam, WeTransfer confirme cette tendance, qui pourrait, peut-être se généraliser.