Le 3 juin 2021, Twitter a officiellement présenté son offre d’abonnement. Sa création avait été confirmée plus tôt par son directeur financier, mais aucune communication ne pointait le bout de son nez. Seules quelques fonctionnalités en test découvertes par des curieux ont pu donner la teneur du pack proposé dans l’offre payante de Twitter.

« Cette offre d'abonnement vise simplement à ajouter des fonctionnalités améliorées et complémentaires à l'expérience Twitter déjà existante pour ceux qui le souhaitent », précise le communiqué. Pour son lancement, le réseau social décide de le rendre accessible uniquement aux utilisateurs du Canada et d’Australie. L’objectif étant de comprendre la façon dont Twitter Blue est utilisé, et ce qui peut être amélioré, d’étendre l’abonnement à d’autres pays.

Quelles fonctionnalités pour Twitter Blue ?

Sans surprise, on retrouve les options déjà précédemment découvertes. C’est notamment le cas des dossiers pour les Signets. Les utilisateurs avec un abonnement pourront les classer dans les catégories de leurs choix. Cette fonctionnalité lancée en 2018 permet de sauvegarder des publications dans un flux à part. Cependant, rien ne permet de les trier, rendant l’usage d’archivage peu ergonomique.

Les abonnés auront également accès à une fonction permettant d’annuler un tweet. Une fonction très utile lorsqu’il est question d’un thread très long, avec une faute d’orthographe oubliée au milieu. Lors de la publication, pendant 30 secondes l’utilisateur verra apparaître deux boutons : Envoyer maintenant, et Annuler.

Enfin, pour les fans de longues histoires, Twitter Blue donne accès un « mode lecture ». Ce mode améliore l’interface des threads, offrant ainsi un certain confort.

L’hypothèse d’une version sans publicité avait été émise par plusieurs utilisateurs. Pour l’instant, Twitter n’évoque rien sur le sujet. Cependant, on pourrait s’attendre à voir émerger une offre plus chère, permettant aux utilisateurs de naviguer sur le réseau social sans y voir d’annonceurs. Pour l’instant, l’abonnement Twitter Blue est proposé à 3,49 dollars canadiens, et 4,49 dollars australiens.

Dans son communiqué, le réseau social se veut aussi rassurant, « pour ceux qui se posent la question, non, un Twitter gratuit ne va pas disparaître, et ne disparaîtra jamais ».