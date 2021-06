Lorsque l’on change de smartphone, il y a des détails auxquels on ne pense pas. Parmi ces derniers, on retrouve le transfert de photos, des contacts mais aussi des applications. WhatsApp, application de communication très populaire, permet d’échanger au quotidien avec ses proches, mais aussi ses clients. Sans outil à portée de main, toutes les conversations se perdent et la restauration des conversations est impossible. En effet, comme rien n’est stocké sur les serveurs WhatsApp il faut soit transférer chaque conversation manuellement, par mail, ou bien utiliser une application dédiée.

Une application pour ne perdre aucun message, aucune pièce jointe

Tenorshare offre plusieurs solutions mobiles, dont iCareFone - Transfert WhatsApp, une application disponible sous Mac OS et Windows, qui facilite le transfert, la sauvegarde et la restauration de WhatsApp et WhatsApp Business entre iOS et Android.

Le fonctionnement de l’application est très simple. Une fois cette dernière installée, il faut sélectionner l’application dont vous souhaitez transférer les données ou bien restaurer la sauvegarde.

Ensuite il suffit de connecter les deux smartphones : Android et iOS, via un câble USB et de déverrouiller les appareils.

Au moment de cette étape, il faut penser à bien vérifier que la source correspond à l’ancien appareil et la destination, le nouveau smartphone. Cliquez ensuite sur Transférer, afin de lancer le logiciel de transfert WhatsApp.

Pour continuer, il faudra vérifier le compte WhatsApp, afin de générer les données de restauration correspondantes au compte.

Durant le transfert de WhatsApp d’iPhone vers Android, il est important de ne pas débrancher les appareils. Une fois le transfert terminé, un message apparaît et toutes les conversations et pièces jointes, comme les vidéos, les images ou les fichiers sont disponibles sur votre nouveau smartphone !

Cette manipulation fonctionne d’un iPhone vers Android, mais également d’iPhone à iPhone ou encore d’iOS à iOS.

Une sauvegarde gratuite de WhatsApp en un clic

iCareFone pour Transfert WhatsApp permet également de sauvegarder gratuitement et en quelques clics les données de WhatsApp d’un smartphone vers un ordinateur, mais également d’applications comme WhatsApp Business, Line, Kik, Viber ou encore WeChat, le tout sans limitation.



Enfin, si vous souhaitez retrouver facilement les données de sauvegarde ou bien restaurer une sauvegarde sur un appareil, c’est possible via iCareFone pour Transfert WhatsApp. Pour cela, il suffit de connecter l’appareil (Android ou iOS et de sélectionner un fichier de sauvegarde).

iCareFone pour Transfert WhatsApp est une application pratique pour éviter de perdre ses données et les sauvegarder au même endroit. Cette application payante peut être testée gratuitement.

Une licence à vie pour 5 appareils et un Mac revient à 69,99 euros au lieu de 159 euros. Des offres par mois ou annuelles sont également disponibles. Sous Windows, la licence à vie est facturée 49,99 euros au lieu de 149 euros et les offres mensuelles et annuelles sont également disponibles.