Au quotidien, de nombreux e-commerçants se retrouvent confrontés au même problème. Des internautes naviguent sur leur site, font défiler les pages, ajoutent des produits au panier et… plus rien. Les paniers sont abandonnés et les internautes ne complètent pas leurs achats. La stratégie des e-commerçants est souvent similaire : recibler ces personnes en leur envoyant un e-mail afin de les convertir en acheteur. Cependant, trouver la bonne formulation pour convaincre ces personnes ayant quitté le site sans passer à l’action est plus complexe ! D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un premier panier abandonné.

Pour transformer les paniers abandonnés en ventes, PayPlug la solution de référence des PME pour l’ensemble des paiements par carte bancaire propose gratuitement une séquence composée de 3 e-mails à personnaliser. Cette séquence a été testée et approuvée par des experts e-commerce et est aujourd’hui accessible à tous !

Des e-mails à personnaliser et à envoyer au moment opportun

Les trois e-mails proposés par PayPlug sont à envoyer à des moments différents. L’un est à envoyer 20 minutes après l’ajout au panier si la commande est non finalisée. Le e-mail proposé dispose d’un objet qui intrigue et détaille les informations importantes et souvent bloquantes comme les conditions de livraison et de retour, le délai de livraison…

Le second e-mail peut être envoyé un jour après l’abandon de panier. Il propose un avantage au destinataire qui devrait le convaincre de finaliser sa commande en profitant d’une remise personnalisée.

Le dernier e-mail est une relance à envoyer à J+8. Avec un objet interrogatif, cet e-mail vise à obtenir des retours de la part de l’acheteur potentiel, sans pour autant l’inciter à acheter. Un e-mail bienveillant qui montre que l’entreprise s’intéresse à l’ensemble de ses visiteurs et qui permet de s’assurer une bonne image de marque.

Comment utiliser la séquence d’e-mails ?

Pour obtenir la séquence, il suffit de remplir un formulaire. Une fois la séquence téléchargée, il suffit de faire un copier-coller des textes proposés dans votre solution d’emailing. Il faudra simplement personnaliser les champs entre guillemets et adapter le contenu à votre boutique en ligne, avant envoi !

Avec cette séquence d’e-mails proposée par PayPlug, il est ainsi possible de reconquérir une personne ayant abandonné un panier et qui a peut-être oublié de revenir sur votre site !