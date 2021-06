Le monde sombre est décidément bien à la mode et LinkedIn est bien décidé à ne pas passer à côté puisque le site web connu pour son interface très blanche teste actuellement une nouvelle option d’affichage.

LinkedIn travaillerait actuellement au développement d’une interface sombre pour son application de bureau. C’est Jane Manchun Wong, une experte en rétro-ingénierie qui a publié cette capture d'écran du mode sombre de LinkedIn en cours de test sur son compte Twitter.

LinkedIn is working on Dark Mode for web pic.twitter.com/tkNe60SAxW

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 2, 2021