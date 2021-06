Le groupe HLD, acteur majeur du private equity européen, était parvenu à un accord le 10 septembre dernier pour le rachat de 55,56% du capital de Microwave Vision auprès de son actionnaire de référence, EXXIMIUM, ainsi qu’auprès d’autres actionnaires minoritaires, pour un prix de 26 euros par action. Cette opération devrait être finalisée au cours de l’année 2021, et devrait permettre à la pépite technologique française, fondée en 1987, d’inaugurer une nouvelle phase de son développement.

Portée par le développement rapide des véhicules et des objets connectés, Microwave Vision a devant elle un fort potentiel de croissance. L’entreprise conçoit et produit des systèmes de tests et de mesures d’antennes à balayage électronique, qui permettent de visualiser en temps réel des ondes électromagnétiques. Ces solutions permettent d’améliorer la connectivité entre des objets et sont aussi bien utilisées dans les domaines de l’aéronautique et de l’aérospatial, des télécommunications, de l’automobile, que dans le milieu universitaire et scientifique. En 2019, Microwave Vision a réalisé un chiffre d’affaires de 87,4 millions d’euros et compte 350 collaborateurs, en majorité dans ses locaux de Paris Saclay. Malgré la crise sanitaire, les carnets de commande de l’entreprise ont connu une forte hausse en 2020.

HLD, un nouvel actionnaire singulier qui se distingue des fonds classiques

Son nouvel actionnaire, le groupe HLD, est l’un des leaders européens du capital investissement. HLD se distingue de ses concurrents, du fait de son modèle unique de société d’investissement à capitaux permanents, qui lui donne plus de latitude pour développer ses participations. Sa singularité tient aussi à la philosophie entrepreneuriale des associés du groupe, à l’instar de Cédric Chateau, président du comité d’investissement, qui consiste à accompagner les dirigeants d’ETI à forts potentiels de croissance. HLD développe ainsi ses participations sans contrainte de temps, afin d’exploiter de manière optimale les potentialités de chaque entreprise de son portefeuille.

L’acquisition de Microwave Vision par HLD a succédé à la vente en 2019 de sa participation dans le laboratoire Filorga à l’américain Colgate-Palmolive, après 9 années de développement entrepreneurial. Depuis, HLD se positionne sur d’autres entreprises technologiques à fort potentiel. Le groupe a ainsi pris en 2019 une nouvelle participation majoritaire dans le groupe TSG, spécialisé dans les nouvelles énergies de mobilité, et notamment dans les installations d’hydrogène, qui a réalisé 650 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. HLD a également annoncé en février dernier être en négociations exclusives avec Ardian en vue d’acquérir Photonis, leader de la fabrication de tubes intensificateurs de lumière, destinés aux jumelles de vision nocturne et à la fabrication de systèmes de détection scientifique.

Fondé en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, HLD dispose d’un portefeuille de 12 entreprises dans toute l’Europe pour un chiffre d’affaires cumulé de près de 3 milliards d’euros et 17 000 salariés. Un portefeuille d’acquisitions qui comprend le numéro un français de la location de matériel de chantier Kiloutou (750 millions d’euros de chiffre d’affaires), l’entreprise de gestion externalisée des flux documentaires Tessi (502 millions d’euros de chiffre d’affaires), ou le spécialiste des prestations de santé à domicile Elivie (242 millions d’euros de chiffre d’affaires).

HLD, qui ne compte que des investisseurs individuels, rassemble plusieurs familles comme les Decaux, Dentressangle ou Claude Bébéar, et dispose de capacités d’investissement de 500 millions d’euros de fonds propres par an.