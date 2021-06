À vos agendas : le 24 juin prochain, la société Ibexa, éditrice d’une plateforme d’expérience numérique experte dédiée à la transformation digitale et à la digitalisation des canaux de commercialisation des entreprises B2B, organise Ibexa Engage 2021. Un événement pour comprendre comment améliorer votre stratégie de vente B2B et définir des priorités numériques à l’ère post-Covid. Parmi les grands sujets abordés au cours de cette journée, un volet intégral sur l’amélioration de la marque et de l’expérience numérique. Une thématique importante pour les professionnels du marketing.

Comment l’expérience client peut-elle faire la différence ?

Au cours de Ibexa Engage 2021, plusieurs experts raconteront comment ils ont su faire la différence avec leur marque grâce à plusieurs ingrédients que sont la confiance, l'expertise et la réputation. L’image de marque est un sujet dont les entreprises doivent se saisir quand on sait à quel point son impact dans le processus d’achat de vos clients peut être important. En proposant des expériences remarquables innovantes, les marques peuvent faire la différence.

Sur le marché du B2B, l'expérience utilisateur ou l’expérience client sont d’une importance capitale. Imaginer et concevoir une expérience fluide est la première étape vers la création d'une identité de marque centrée sur la fiabilité. Le 24 juin 2021, plusieurs experts en la matière vous feront part de leur retour d’expérience sur le sujet et vous expliqueront comment ils ont su renforcer leur image de marque et augmenter leurs ventes grâce à l'expérience.

Au programme de cet événement du 24 juin 2021 :

Comment augmenter vos revenus en diversifiant vos canaux de vente ?

L’amélioration de la marque et de l’expérience numérique

La réapparition du Portail sur l’ensemble des marchés B2C et B2B

Comment accélérer votre croissance grâce à l’e-commerce B2B ?

Ibexa Engage 2021 est l’occasion rêvée pour découvrir comment le numérique peut vous permettre de répondre aux besoins de vos acheteurs et vous aider à améliorer votre image de marque grâce à l’expérience. Cet événement gratuit en ligne sera disponible dans plusieurs langues : en allemand le 17 juin, en français le 24 juin, en anglais le 29 juin et en espagnol le 30 septembre.

En participant à cet événement, vous bénéficierez de conseils pratiques et d’idées à mettre en place pour profiter du numérique dans l’objectif de faire avancer votre entreprise. Tout au long de la journée, plusieurs exemples de stratégies B2B réussies seront partagés avec les participants. La journée se clôturera par une table ronde avec des experts en transformation digitale. N’oubliez pas de vous inscrire.