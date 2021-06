Le fonds de la Wikimédia Foundation a atteint 100 millions de dollars cinq ans avant la date fixée. Aujourd’hui, l’organisation à but non lucratif finançant Wikipédia s'appuie sur un fonds total de 300 millions de dollars. À la création de Wikimédia en 2016, l’objectif était de récolter 100 millions de dollars sur 10 ans.

Sur les cinq dernières années, la fondation a récolté près de 500 millions d’euros. Cette somme provient majoritairement des donations des utilisateurs de l’encyclopédie en ligne, souvent poussés par des appels aux dons. D’après un document interne, sur les 3 premiers trimestres de l’année fiscale en cours, Wikimédia a récolté 142 millions de dollars.

Le moins qui puisse être dit est que la stratégie de mécénat de Wikipédia porte ses fruits. Les messages larmoyants donnant l’impression que le site va couler sans la participation financière de ses utilisateurs ne sont probablement pas étrangers à ces résultats. Tout comme les dons des grands noms de la tech comme Amazon, Google et Facebook.

Daily Dot qui rapporte l'information pointe du doigt l’utilisation de cet argent. Pour ce faire, le média s’appuie sur une déclaration pas tout à fait récente d’Erik Möller, l’ancien vice-président de l'ingénierie et du développement des produits au sein de la Wikimédia Foundation. En 2013, l’ancien vice-président a déclaré que la maintenance et le fonctionnement de Wikipédia coûtaient 10 millions de dollars par an.

En dépit cet argent, l’interface de Wikipédia reste pour le moment inchangée

Ces 10 millions demeurent raisonnables en comparaison avec la trésorerie actuelle de Wikimédia qui s’élève à 300 millions de dollars. Néanmoins, il est difficile d’affirmer que les coûts évoqués par Erik Möller sont restés inchangés 8 ans après. Sans oublier que toute organisation nécessite un matelas de trésorerie. Pour le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, cet argent incarne le prix de l’indépendance.

La Wikimédia Foundation affirme que l’argent récolté sert au recrutement, à garder de la trésorerie et à financer des projets pour que Wikipédia incarne « l'infrastructure essentielle de l'écosystème de la connaissance gratuite». En 2021, la fondation Wikimédia emploie plus de 500 personnes et ses hauts responsables gagnent entre 300 000 et 400 000 dollars par an. Une équipe de 40 personnes est dédiée aux activités de mécénat.

Malgré toutes ces sommes amassées, les appels aux dons persistent, tout comme les relances d'anciens contributeurs. Ces activités de mécénat n’ont rien d’inhabituel dans le monde caritatif, mais elles questionnent. Particulièrement quand les lecteurs de l’encyclopédie n'ont pas pu remarquer de changement dans leur expérience utilisateur, que ce soit du point de vue de l’esthétisme, du fonctionnement, ou de la performance de Wikipédia. Néanmoins, l'interface devrait changer d'ici la fin de l'année 2021. Par ailleurs, des investissements sont consacrés aux contributeurs de Wikipédia afin de leur faciliter la tâche.

Sur la page de donation de Wikimédia le fondateur écrit : « En fondant Wikipédia, j’aurais pu créer une entreprise commerciale et y vendre des espaces publicitaires, mais j’ai décidé d’en faire quelque chose de différent. Nous avons travaillé dur au fil des ans pour que notre organisation soit efficace et économe. Aujourd’hui, nous remplissons notre mission ». Cette déclaration contraste avec la création de la Wikimedia Enterprise qui va proposer un service payant à destination de Google et Facebook.

Par ailleurs, Daily Dot affirme que l’argent versé dans le fonds dans la Wikimédia Foundation n'apparaît ni dans son actif net déclaré, qui s’élevait en juin 2020 à 180 millions de dollars, ni dans ses revenus annuels de 130 millions de dollars. Les sommes figureraient du côté des dépenses, ce qui masque une partie de l’excédent budgétaire. Alors que sur l’année fiscale 2019-2020, Wikimédia a déclaré une croissance de 100 millions de dollars, Daily Dot estime que le fonds a augmenté deux fois plus.

La Wikimédia Foundation est financée par le fonds de dotation Wikimédia Endowment qui a signé un accord sur un fonds d'action collectif avec l’association Tides Foundation, un organisme caritatif créé par Drummond Pike, aujourd’hui directeur de la holding Equilibrium Capital Group.

Mise à jour :

L'article d'origine contenait des erreurs qui ont été corrigées avec l'aide de Pierre-Yves Beaudouin, président de Wikimédia France. L'article affirmait que Wikimédia Foundation était gérée par Tides Foundation alors que c'est Wikimédia Endowment qui a signé un partenariat avec la Tides Foundation. L'article soutenait que sur les 5 dernières années la fondation avait récolté 200 millions d'euros alors que le chiffre s'élève à 500 millions. Enfin, la correction précise que Wikimédia réalise des investissements interne.