Nombreux sont les sites internet à offrir des chats en ligne, en bas à droite. Pour un prospect, un client, vouloir échanger avec l'entreprise, poser des questions ou obtenir plus d'informations sur un produit ou un service est essentiel. S'ils n'obtiennent pas de réponse rapidement, il est fort probable qu'il quitte le site et n'arrive jamais jusqu'à l'acte d'achat.

JivoChat est une messagerie en temps réel qui aide les entreprises à se connecter directement avec leurs prospects et clients sur plusieurs canaux : site web, mail, live chat, sms, WhatsApp, Facebook, Telegram et bien d'autres. Un outil pratique pour les équipes sales, le service client ou encore les propriétaires de petites entreprises en ligne.

Un outil pour communiquer en temps réel et améliorer les ventes de l'entreprise

Dans un premier temps, il faut ajouter les différents canaux sur lesquels les communications sont réalisées au dashboard de JivoChat. Dans les paramètres des différents canaux, il est possible de modifier les couleurs par exemple de la fenêtre de chat, la police, d'ajouter des déclencheurs, modifier le message de bienvenue etc. Une fois un canal en ligne, il est possible de suivre les visiteurs : la page sur laquelle ils naviguent, leur nombre de visites etc.

Chaque nouvelle conversation sera disponible dans la boîte de réception, peu importe la source du visiteur. Une conversation peut alors être attribuée à une personne en particulier. Par ailleurs, grâce à la fonctionnalité "Réponses Intelligentes" ou réponses automatiques, il est facile de répondre aux visiteurs ! Via le chat, il est aussi possible de répondre par email, SMS ou bien d'ajouter des commentaires pour son équipe, afin de noter un détail important, comme sur un post-it.

Une partie CRM est également incluse, afin de suivre un prospect ou un client de A à Z. Les informations de contact peuvent être collectées automatiquement, même lorsque les agents sont hors-ligne. Des tâches peuvent aussi être ajoutées. Enfin, JivoChat propose également la création de deals.

Un chat interne est intégré afin de communiquer directement avec son équipe, sans avoir à quitter le tableau de bord.

JivoChat est un outil payant accessible à vie pour 59 dollars au lieu de 1140 dollars. Une offre intéressante qui permet d'avoir 5 agents, un nombre illimité de sites internet, la personnalisation du chat dans plusieurs langues etc.

