C’est l’annonce de ce F8 Refresh et attendue par les marques : Facebook, a officiellement ouvert l’accès à Messenger API pour Instagram. L’API de Messenger, et Messenger Plateform, ont été créées en 2016 pour aider les marques à automatiser une partie de messages qu’elles reçoivent. Ces deux services ont permis de démocratiser la gestion et la création de chatbots sur Messenger, de même que de nombreuses autres expériences.

Vers une meilleure relation client sur Instagram

L’extension à Instagram de l’API Messenger apparaît comme la suite logique de l’intérêt commercial grandissant du réseau social pour les entreprises. Comme l’explique Facebook, « Aujourd'hui, 90 % des personnes présentes sur Instagram suivent au moins une entreprise ». Répondre aux stories, aux messages privés, ou aux mentions sont autant de moyens de renforcer l’engagement des clients pour une marque. Gagner en efficacité et en réactivité pour répondre aux sollicitations est un enjeu fondamental pour la communication d’une entreprise.

Une version bêta de l’API Messenger sur Instagram a été ouverte en octobre 2020 à 30 développeurs et 700 marques. Elle a participé à confirmer l’importance des enjeux d’échanger avec leurs clients et surtout de pouvoir automatiser une grande partie des échanges. Ainsi, les entreprises pourront créer sur Instagram des expériences simples, similaires à ce que proposent les chatbots dans Messenger.

L’API Messenger pour Instagram sera ouverte aux développeurs très prochainement. Pour les autres comptes professionnels, le déploiement du service se fera progressivement tout au long de l’année 2021.

Une API WhatsApp Business pour fluidifier le contact client

À l’occasion du F8 Refresh, l’entreprise de Mark Zuckerberg a annoncé le lancement d’une nouvelle API pour les entreprises sur WhatsApp. Celle-ci offrira une prise de contact aux entreprises grandement améliorée.

Jusqu’alors, elles pouvaient seulement envoyer des notifications ponctuelles rendant le suivi client complexe au bout d’un jour. Ce temps est révolu et l’API WhatsApp Business prend même en charge plusieurs types de messages. « Nous voulons donner la possibilité de choisir de nouvelles manières de répondre [aux clients] », affirme Ajit Varma, responsable produit chez WhatsApp.

Désormais, WhatsApp va proposer des sondages automatiques comprenant jusqu’à 10 réponses. Ainsi, en quelques clics sur l'application, le client pourra réaliser des achats en ligne ou se renseigner sur la disponibilité d’un produit en stock. Le client final pourra sélectionner jusqu’à trois réponses dans les questionnaires. L’API propose également une fonctionnalité d’enregistrement de cartes d’embarquement, pratique pour réduire son temps d’attente à l’aéroport. Par ailleurs, les entreprises pourront mettre en place des campagnes promotionnelles sur WhatsApp par le biais de l’API.

Afin de garantir la sécurité de WhatsApp Business, la messagerie propose aux utilisateurs de bloquer ou signaler une entreprise, comme c’est actuellement le cas lorsqu’un numéro inconnu du répertoire d’un utilisateur cherche à entrer en contact avec lui. Dans ce cas, la raison sera demandée à l’utilisateur. L’entreprise de Mark Zuckerberg ne veut pas que WhatsApp devienne un terreau fertile pour les SPAMS. « Nous allons donner des templates pour éviter des abus sur les SPAM », explique Ajit Varma.

Avec login Connect pour Messenger, les marques peuvent directement contacter leurs prospects et clients

Un dispositif d’authentification arrive sur Messenger. La fonctionnalité Facebook connect est déjà bien connue des utilisateurs : elle permet une connexion à un site en utilisant son compte sur le réseau social. Son équivalent arrive sur Messenger.

Dorénavant, après s'être connecté à un site internet via Facebook connect, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour proposer la connexion avec Messenger. Ici, l’objectif n’est pas d’éviter la création d’un compte, Facebook connect assure déjà cette fonctionnalité, mais d’autoriser l’entreprise à contacter l’utilisateur.

Les bénéfices concernent majoritairement la qualité de la relation client. Si un utilisateur accepte d’être contacté par une structure, celle-ci pourra envoyer un message de bienvenue. Login Connect avec Messenger offre donc un nouveau point d’entrée pour aborder les prospects, tout en améliorant et approfondissant la relation client.

La marque de vente de vêtements sur internet Newchic a testé cette nouvelle fonctionnalité. D’après Facebook, depuis l’utilisation de cette option, le support de la marque a pris en charge deux fois plus de clients et les ventes ont été multipliées par trois.

Login Connect avec Messenger s’intègre facilement sur iOS, Android, les sites internet ou encore les applications. La croissance de la fonctionnalité dépendra des développeurs désirant l’intégrer à leur site. « Il n’y a rien de mieux que de prendre le meilleur de ce qu’on fait, le meilleur de ce que vous faites et de les rassembler. Cette vision est impossible sans vous [les développeurs] », soutient Kelly Stonelake, responsable produit chez Facebook. Bien entendu, Facebook affirme que la fonctionnalité offre une sécurité maximale.

Cette nouvelle formule du Facebook F8 semble remettre les messageries au cœur des considérations marketing de Facebook. Instagram devenant un lieu phare pour le shopping, et WhatsApp étant la messagerie principale dans de nombreux pays, permettre aux entreprises et à leurs clients de mieux communiquer est aujourd’hui primordial.