Mardi 1er juin 2021, Twitter a annoncé la reprise du processus de certification, qui avait été mis en pause la semaine dernière après avoir reçu, sans surprise, un nombre trop élevé de demandes qu’il ne parvenait pas à gérer.

La pause aura finalement été de courte durée. Après avoir été mis à l’arrêt pendant trois ans et demi, Twitter avait relancé le 20 mai le processus de certification, au plus grand bonheur des utilisateurs. En effet, ils étaient nombreux à vouloir prétendre au badge bleu. Or, la déception fut grande lorsqu’une dizaine de jours après cette annonce, le réseau social a indiqué remettre en pause les demandes pour l’obtenir.

Requests are open! Sorry about that pause –– now you can get back to your quest for a blue badge.

— Twitter Verified (@verified) June 1, 2021