Pour créer un site web, il existe des outils accessibles à tous, en fonction des compétences de chacun. Des outils plus pour les équipes marketing, d'autres pour les développeurs et des outils pour les personnes débutants. Il n'existe cependant pas d'outils pour les designers, enfin ça c'était avant Graphite !

Graphite est un créateur de sites web en ligne gratuit, conçu dans l'intérêt des concepteurs de sites Web. Cet outil no code permet d'utiliser des outils d'édition graphique familiers pour créer des pages Web de qualité professionnelle et les publier en ligne sans avoir à travailler avec du code HTML, CSS ou JavaScript. Graphite a été développé par Viktor Kadnikov et ses équipes qui après avoir passé plusieurs heures à créer des sites n'ont jamais trouvé l'éditeur idéal pour les designers.

Une boîte à outils complète pour les web designers

Graphite Space est ainsi la première solution de création de pages Web qui donne la priorité aux designers et à l'aspect visuel de la création de pages. Il est ainsi possible d'utiliser des outils techniques, sans avoir à travailler avec du code HTML, CSS ou JavaScript. Cependant, il est à noter qu'il n'est pas nécessaire d'être designer pour utiliser Graphite ! L'outil fonctionne très bien pour les besoins des graphistes par exemple ou encore des personnes sans connaissance technique dans la création de site.

Parmi les fonctionnalités clés de l'outil, on peut site : la technologie Hybrid Frid. Cette dernière permet de créer une grille entièrement personnalisée qui combine mise en page automatique et positionnement absolu dans un seul espace de travail.

Les utilisateurs ont a leur disposition tous les éléments essentiels : couleurs, style, dégradé, images et bien d'autres pour créer un site visuellement et non avec technicité ! Les éléments peuvent facilement être animés et il est possible de collaborer avec plusieurs personnes sur la création d'un site.

L'outil est entièrement gratuit et devrait le rester aussi longtemps que possible !