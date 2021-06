Le constat est le même pour toutes les entreprises : la crise sanitaire a marqué le point de départ d’une nouvelle économie. Certains l’appellent la Next Economy. Cette nouvelle approche oblige les entreprises à accélérer leur transformation digitale.

C’est une opportunité à saisir pour les jeunes qui ont besoin de se former. Les compétences digitales sont aujourd’hui au centre de nombreux métiers, notamment dans la communication et dans le marketing.

Le jeudi 3 juin 2021, assistez à une table ronde dédiée à ce sujet. La conférence en ligne sera animée par Vincent Montet, fondateur et directeur des MBA Digital Marketing & Business et vice-président de l’Association de l’Économie Numérique (ACSEL). À ses côtés, Sophie Guignier, Directrice Adjointe du MBA Digital Marketing & Business et Arnault Chatel, responsable pédagogique du MBA Digital Marketing & Business et spécialiste de l’intelligence artificielle.

Pour mettre toutes les chances de son côté et réussir son employabilité au moment de l’entrée sur le marché du travail, mieux vaut être armé des bonnes compétences. Dans les métiers du marketing et de la communication, les technologies évoluent très vite. L’évolution des relations presse aux relations influenceurs en est un parfait exemple. En 2021, une parfaite maîtrise des leviers et des outils digitaux est indispensable. Contrairement aux apparences, le digital demande également des qualités humaines indispensables. Une notion que vous découvrirez au cours du webinar du jeudi 3 juin.

Les étudiants doivent savoir que certains secteurs demandent des compétences spécifiques en communication numérique. Parmi ceux qui ont le plus évolué depuis la crise de la Covid-19, le domaine de la santé, de la beauté, des cosmétiques et celui de l’art de la culture ont subi des transformations digitales intenses. Les commerçants ont également dû s’adapter et déployer rapidement des solutions digitales pour continuer d’exister. Une formation dans le domaine du digital peut justement vous permettre de trouver des réponses à ces écosystèmes en mouvement et de vous faire une place.

Au cours de ce webinar, vous découvrirez également les parcours des diplômés du MBA Digital Marketing & Business. Vous comprendrez comment ce parcours permet à chacun de construire sa singularité et son propre projet personnel. Enfin, les intervenants feront un focus sur le personal branding et l’e-réputation, une stratégie indispensable aujourd’hui, autant pour les étudiants que pour les professionnels pour leur employabilité. Vous comprendrez comment et pourquoi construire une stratégie de personal branding sur les réseaux sociaux. N’oubliez pas de vous inscrire.