La formation devient pour beaucoup d'entreprises, mais aussi de freelances une activité à temps plein. Nombreux sont ceux qui donnent des cours sur des thématiques diverses et variées et développent ainsi leurs activités et leurs revenus. Sans connaissance technique, se lancer dans la création d'un cours en ligne peut sembler complexe. Heureusement, il existe des outils pour facilement créer un cours directement au sein de son site WordPress.

C'est notamment le cas de WP Courseware. Ce plugin aide toutes les personnes ayant un site WordPress à créer et vendre facilement des cours en ligne. La création se fait par simple drag and drop, ce qui facilite et accélère la création d'un cours. Cet outil permet ainsi de diffuser son cours, sans avoir à partager les revenus avec une plateforme tierce, qui souvent héberge le cours.

Une création de cours par simple glisser/déposer

La prise en main de WP Courseware est simple. Une fois le plugin installé, il est possible de créer un nouveau cours, voir les modules et les cours, mais aussi réaliser des inscriptions groupées.

La création d'un cours est rapide. Les cours sont divisés en modules, qui eux contiennent des unités et dans chaque unité, on retrouve des quiz. Plusieurs formes de quiz sont disponibles : sondage, quiz où il faut répondre correctement avant de passer à l'autre question ou bien quiz traditionnel. Pour les questions on retrouve : vrai/faux, choix multiples, question ouverte... Une même question peut être utilisée dans plusieurs quiz.

Dans les paramètres, il faudra indiquer si ce dernier peut être visible par tous ou non. Pour le paiement, plusieurs modèles sont disponibles: cours gratuit, achat unique ou bien abonnement. À la fin d'un cours, les participants peuvent recevoir un certificat, indiquant qu'ils ont fini de suivre le cours. L'onglet dédié aux "étudiants" permet d'ajouter des participants, suivre leur progrès etc.

AppSumo propose une offre limitée sur WP Courseware

WP Courseware est un outil payant accessible à vie pour seulement 39 dollars au lieu de 149 dollars. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités sont disponibles pour 10 sites WordPress. Pour plus de sites, d'autres formules sont disponibles.

