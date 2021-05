Pour capter l'attention des utilisateurs indiens, TechCrunch rapporte qu'Amazon a décidé de lancer Featured Articles. Une nouvelle fonctionnalité de lecture directement disponible depuis l'application.

Featured Articles : la nouvelle fonctionnalité pour séduire les indiens

Ces articles de fond traitent de nombreux sujets, comme la politique, la culture, le sport, le business, la finance, la santé, ou encore la nourriture. L'objectif d'Amazon est très clair : séduire les indiens avec du contenu de qualité, pour stimuler l'engagement. L'entreprise de Jeff Bezos ne veut pas passer à côté du marché indien. C'est certainement la priorité d'Amazon depuis deux ans : conquérir l'un des plus grands marché du monde, après avoir conquis la plupart des marchés occidentaux.

L'année dernière, Amazon décidait par exemple de s'associer à des milliers de magasins de quartier pour être encore plus proche de ses utilisateurs. Un moyen de stocker et de livrer des marchandises de manière encore plus efficace. Aujourd'hui, Amazon va encore plus loin dans sa conquête du marché indien... En effet, le géant du retail américain vient de lancer Featured Articles. Il s'agit d'une fonctionnalité de lecture pour inciter ses utilisateurs à rester plus longtemps sur son application ou à y arriver par un nouveau biais.

La fonctionnalité est disponible sur l'application et sur le site web d'Amazon. Si la plupart des articles sont tirés des grands médias ou de certains magazines locaux, d'autres sont "exclusivement" disponibles sur Amazon, selon l'entreprise. Un moyen idéal de stimuler l'engagement et d'inciter les internautes indiens à revenir régulièrement sur la plateforme d'Amazon. Les utilisateurs de Kindle recevront également des notifications.

Amazon met le paquet sur l'Inde

Déjà, en début d'année, Amazon lançait Amazon Prime Video à prix réduit pour séduire de nouveaux utilisateurs : 1 euro par mois (89 roupies)... Un argument majeur pour conquérir le marché indien. Avec une population de 1,3 milliards d'habitants et une connectivité de plus en plus forte (600 millions d’internautes en 2020, contre 50 millions au début des années 2010), l'Inde est un marché clé pour les géants d'Internet et Amazon ne veut surtout pas passer à côté. Dans cette même optique, Amazon lançait également en début d'année l'Amazon Academy : une plateforme éducative pour les indiens.

Un porte-parole d'Amazon a confirmé le lancement de cette nouvelle fonctionnalité à TechCrunch : "nous restons concentrés sur la création d'expériences nouvelles et attrayantes pour nos clients et dans le cadre de cet effort, nous avons testé un nouveau service qui apporte aux utilisateurs de nos plateformes des articles sur différents sujets tels que l'actualité, la culture, le business, le divertissement, et le sport, entre autres".