Dans le monde du CRM, il y a plusieurs écoles : les CRM traditionnels qui exigent beaucoup de maintenance et de saisie manuelle et les CRM conçus pour vous faciliter la vie et faire le travail à votre place . Synolia, société de conseil et de service basée à Lyon, Paris, Bordeaux, Rennes et Santiago du Chili, vous propose d’assister à son webinar le 15 juin 2021 pour comprendre comment la technologie peut permettre à vos commerciaux de gagner un temps précieux et donc de se concentrer sur l’essentiel : la relation avec les clients et les prospects.

Au programme de ce webinar :

Des éléments de contexte sur l’état du CRM aujourd’hui

Le CRM qui fait le travail à votre place, qu’est-ce que cela signifie ?

À quoi peut bien ressembler une telle plateforme ?

En 2021, alors que de plus en plus d’entreprises entreprennent une transformation numérique, de nombreuses sociétés utilisent encore des CRM traditionnels, ou pire, ne sont tout simplement pas équipées. Les outils traditionnels ne font pas le poids face à l’exigence toujours accrue des clients, et le temps qui manque aux commerciaux. C’est pourquoi Synolia propose au cours de ce webinar de vous présenter le CRM qui fait le travail à votre place . Le constat est sans appel : un tiers des directeurs commerciaux déclarent que leurs données clients sont incomplètes, obsolètes ou inexactes. 42% d’entre eux estiment manquer des opportunités commerciales à cause d’une plateforme pas suffisamment efficace...

Peut-être en faites vous actuellement l’expérience : les équipes commerciales passent trop de temps sur des tâches peu génératrices de valeur, et seulement 54% de leur temps à vendre alors que c’est le cœur même de leur métier. Un CRM doit justement leur permettre de gagner du temps pour le consacrer à des tâches réellement utiles à l’entreprise. Durant le webinar du 15 juin 2021, vous découvrirez comment la nouvelle génération de CRM peut vous permettre d’y parvenir.

Vous rêvez certainement d’un CRM qui fait le travail à votre place? Synolia et son partenaire SugarCRM vous expliqueront comment cela peut devenir une réalité. Avec un tel outil, vous n’aurez plus jamais d’informations dispersées ou perdues et surtout, vous disposerez enfin d’une vision globale de chaque client. Vous n’aurez plus non plus à saisir manuellement des données grâce à une gestion des données “no-touch”. .

Lors ce webinar, vous découvrirez le CRM qui fait le travail à votre place et vous permet de vous consacrer enfin aux tâches génératrices de valeur. Stéphane Calimodio, directeur général en charge de l’activité chez Synolia et Marine Thouvenin, directrice commerciale chez SugarCRM vous expliqueront comment cette plateforme sera capable de s’adapter à vos besoins et à vos méthodes de travail. N’oubliez pas de vous inscrire au webinar du 15 juin 2021.