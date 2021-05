Mercredi, Instagram a annoncé l’arrivée d’une nouvelle section destinée au lancement de produits. Cette nouveauté vient répondre à la croissance phénoménale de la culture du “drop”, qui fait depuis plusieurs années partie du décor de la mode, du maquillage, et des produits lifestyle en général.

Instagram créé une section “Drops” pour booster l’e-commerce

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir des marques lancer leurs produits sous forme de drop. Cette méthode de vente consiste à annoncer un ou plusieurs articles sur le point de sortir, plusieurs jours, voire semaines avant. Une quantité limitée est produite, ce qui crée alors un sentiment d’urgence du côté de l’acheteur. Par ailleurs, le produit n’est souvent disponible que durant une courte période, ce qui augmente la demande. Les marques en sont de plus en plus friandes, car c’est une méthode de vente très bénéfique. En effet, au printemps 2018, la collection capsule de valises Rimowa x Supreme s’est vendue en seulement 16 secondes, et ce, pour 1 600 dollars pièce.

Conscient de l’importance du drop, Instagram lance une section destinée à cette méthode de vente. “Drops” fera donc son apparition en haut de l’onglet Boutique, et permettra aux utilisateurs de découvrir les derniers lancements de produits, et potentiellement les acheter, mais aussi de connaître les drops à venir. Par ailleurs, ils pourront utiliser la fonction de rappel pour ne manquer l’arrivée d’aucun nouvel article, et de consulter les collections qui ont récemment été lancées sur la plateforme.

Le paiement intégré sur Instagram s’avérera une nouvelle fois utile, car les utilisateurs n’auront pas à se rendre sur le site de la marque pour acheter un produit et pourront le faire directement depuis le réseau social. Un avantage pour eux, mais aussi pour Instagram, qui pourrait, à terme, percevoir une commission sur les ventes.

Du côté des marques, il est très facile d’ajouter ses articles dans Drops. Pour cela, il suffit d’utiliser la fonctionnalité de lancement de produit, disponible dans le gestionnaire de ventes d’Instagram. À la suite de cela, l’entreprise accédera à des stickers conçus spécialement pour le lancement d’articles, utilisables dans des publications, stories, et Reels. Comme toujours, le but est de maximiser la visibilité de la marque.

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie d’Instagram, au cœur de laquelle sont l’e-commerce et les entreprises de sa plateforme. Création de Community Shopping, stickers pour ajouter des liens en story, publicité sur Reels… Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités permettra potentiellement aux ventes des marques de croître, et à Instagram d’augmenter encore un peu plus ses revenus.