Avec le télétravail, les réunions à distance ne sont pas forcément une partie de plaisir. Entre les différents onglets ouverts, les problèmes de logiciel, assurer son rendez-vous client n'est pas toujours simple. Dans ce type de rendez-vous, l'humain reste primordial et avoir les bons outils pour réussir les rendez-vous est essentiel.

Crikle est un outil qui combine les réunions vidéo, les conseils de vente, mais aussi les commentaires des clients directement dans un CRM. L'outil permet alors de présenter, vendre et surtout engager le dialogue à distance, à partir d'une plateforme unifiée et basée sur le navigateur. L'outil est perçu comme une alternative à Zoom, Calendly, Evernote ou encore Power Point. Un outil complet pour les indépendants, les agences et les consultants qui cherchent à communiquer plus intelligemment avec leurs clients.

Une plateforme qui combine tous les outils de vente au sein d'un onglet du navigateur

Avec Crikle, il est alors possible de présenter des slides et du contenu HD facilement durant une visioconférence ! Dans le hub Crickle, il est possible d'organiser une présentation, en important cette dernière, de prévoir des rendez-vous, mais aussi de créer des checklists afin d'obtenir les infos clés durant un rendez-vous.

Pour entrer en réunion, il suffit d'envoyer un lien aux participants pour rejoindre cette dernière. Aucune installation n'est nécessaire, tout fonctionne sur navigateur. Il est aussi possible de programmer un rendez-vous et synchroniser ce dernier avec son calendrier Outlook ou Google. Le destinataire pourra choisir la date qui lui convient le mieux, en fonction des disponibilités envoyées.

Créer du lien avec le client durant la présentation

Dans l'espace dédié au rendez-vous, une présentation déjà prête peut être téléchargée ou bien des slides peuvent être créées. Durant le rendez-vous, l'écran peut être partagé ou bien la présentation peut être présentée en HD. Le rendez-vous peut être enregistré et des moments clés peuvent être mis en avant. Des notes peuvent être ajoutées tout au long du rendez-vous, afin de prendre en compte les remarques et questions du client. Les informations sont synchronisées automatiquement au CRM intégré.

Crickle est une plateforme personnalisable, en marque blanche, à brander à l'image de son entreprise. L'arrière-plan, le logo ou encore la tagline peuvent être modifiés et ajoutés.

Du côté des paramètres, les disponibilités pour les rendez-vous peuvent être personnalisées, des intégrations sont à ajouter (Salesforce, HubSpot, Google, Outlook) et les paramètres pour ajouter et gérer une équipe sont disponibles.

Côté prix, Crickle est un outil payant disponible à vie à partir de 59 dollars au lieu de 599 dollars. Cette offre permet de profiter de cinq utilisateurs, 32H d'enregistrement de rendez-vous, 3 GB de contenu stocké.

