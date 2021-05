Lors de la conférence Microsoft Build, qui s’est déroulée le 25 mai 2021, Microsoft Teams a annoncé l’ouverture du code de certaines de ses API pour faciliter l’intégration d’applications collaboratives. Si les développeurs peuvent déjà créer des applications dans Teams apps for meetings et proposer des applications tierces dans l’Office Store, l’ouverture du code des API Microsoft signe une nouvelle avancée. Dorénavant, les développeurs pourront créer des applications se connectant aux tableaux de réunion, aux applications payantes de Microsoft, aux réunions Teams, ou encore au mode Together. Une extension de ce dernier est d’ailleurs attendue pour cet été.

« Nous donnons aux gens une boîte à outils pour qu'ils puissent concevoir leurs propres espaces dans Together Modes », explique à The Verge Jeff Teper, responsable de la collaboration Microsoft 365. Ces nouvelles applications pourront être vendues. Microsoft n’a pas donné de précisions sur son éventuelle commission, mis-à-part qu’il « se peut que nous gagnions un peu d'argent avec le magasin d'application, mais notre principal modèle économique reste basé sur les licences Microsoft 365, les licences Azure et Power Platform que les développeurs utilisent », détaille Jeff Teper.

Concrètement, ces nouvelles applications prendront la forme de tableaux interactifs ou de tableaux de bord pouvant s'intégrer directement dans les salles de réunions. Afin de faciliter la création d’applications, Microsoft a amélioré l'intégration dans Visual Studio et Visual Studio Code. Par ailleurs, l’entreprise a publié un billet de blog tutoriel pour développer rapidement des applications.

« Si vous pouvez créer des applications web, vous pouvez créer des extensions pour les tchats, les canaux et les réunions Teams », résume le responsable de la collaboration Microsoft 365. « Vous pouvez développer une fois, exécuter, déployer n'importe où », affirme Jeff Teper. En d’autres termes, cela signifie que les applications développées par Teams fonctionneront aussi bien sur Windows, Mac, iOS, Android, ou encore Linux.

Cet été doit également voir arriver l’ouverture des flux audio et vidéo. Cela servira à faire de la retranscription, des traductions ou de la prise de notes en temps réel. « Quelqu'un pourrait créer une application entièrement personnalisée, différente de l'interface utilisateur de Teams, et cette application pourrait interagir avec Teams par la voix, la vidéo ou le tchat », explique Jeff Teper.