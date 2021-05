Sur n’importe quel site internet, il y a toujours des erreurs. En général, une page explorée comporte au moins une erreur critique. Lorsqu’un site souhaite améliorer son référencement, il est commun d’effectuer un audit de son site pour voir les points forts et les points à améliorer. Divers outils peuvent être utilisés afin de déterminer les principales problématiques. Lors d’un audit de plus de 170 000 sites ces derniers mois, SE Ranking fait émerger en moyenne 3,3 problèmes par site, ces derniers provenant du CSS, de l’absence de statut de réponse HTTP 200, de JavaScript, de maillage interne ou encore de crawling.

À travers cet article, nous allons voir comment auditer rapidement un site et améliorer les erreurs et problèmes présents, afin d’améliorer son classement sur les moteurs de recherche.

Avant de commencer, il est important de rappeler que même si au moment de l’audit, l’objectif premier est de corriger les erreurs signalées par un outil, il est primordial d'analyser toute la situation du site, afin d’en comprendre clairement la santé technique du site, les points où il faudra peut-être demander de l’aide et les problèmes pouvant être facilement réglés.

Certains outils vont fournir en un coup d'œil une vue d’ensemble de la santé du site, avec notamment des graphiques faciles à comprendre ou encore les données Core Web Vitals, la liste des principaux problèmes, etc. Ci-dessous on observe par exemple, que le score de santé du site est assez faible et le problème principal vient des liens de confirmation. Pour en savoir plus sur chaque indicateur, il suffit de cliquer sur le graphique pour avoir plus de données.

Le graphique ci-dessous permet lui d’avoir un aperçu de l’indexation des pages et les codes du serveur. Sans surprise, on peut voir que l’indexation des pages est mauvais et plus de la moitié des pages du site ne sont pas indexées.

Définir les priorités pour améliorer les erreurs

À travers un simple aperçu du site, il est possible d’obtenir tout un tas d’informations cruciales, avant de plonger en détail dans chaque problème en fonction des priorités.

Dans la section rapport d’erreur, disponible dans l’onglet rapport de site de SE Ranking, chaque problème est regroupé selon son degré d’urgence : erreurs (à traiter en priorité), avertissements et notifications. Ci-dessous, la sécurité du site est menacée, par divers problèmes : le contenu mélangé, des erreurs HTTP, etc.

Au fur et à mesure des onglets, chaque problème est précisé avec les pages concernées et leurs paramètres. Les problèmes de contenu peuvent être soulignés, tout ceux liés à la localisation des pages. Au total, plus de 110 paramètres peuvent être vérifiés, parmi lesquels : le contenu dupliqué ou encore les liens internes et externes.

Dès qu’une amélioration est apportée, il est alors possible d’observer les problèmes réglés et ceux qui viennent d’être détectés. Chaque page du site peut être passée au peigne fin, via l’onglet les page crawlé pages.

Enfin, lorsque plusieurs problèmes ont été résolus, il est intéressant de vérifier les effets ! Pour cela, SE Ranking permet d’effectuer et comparer des audits, en fonction d’une période de temps. Comme on peut le voir ci-dessous, la résolution de plusieurs problèmes a permis d’améliorer le score de santé globale du site, notamment l’indexation des pages.

En SEO, l’audit d’un site est primordial et ce dernier ne doit pas s’effectuer une fois par an. Des audits doivent être réalisés régulièrement, il est même possible de les programmer.

Avoir un aperçu global de la santé technique du site permet d’étudier le site dans sa globalité, avant de se concentrer sur une liste de priorités précises.

Découpez votre site en plusieurs parties. Ensuite, il est possible de se concentrer sur les grandes parties ou bien d’analyser chaque page, en fonction de la structure de votre site.

Avec SE Ranking, vous pouvez analyser votre site Web automatiquement et mesurer facilement vos progrès !