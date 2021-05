Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, la prise de conscience environnementale ne cesse de grandir et la crise sanitaire n’a fait que renforcer cette dynamique. Alors même que l’humanité est confrontée à des défis environnementaux et sociétaux considérables, les entreprises ont leur rôle à jouer pour limiter leur impact, donner du sens à leur activité et transformer leur organisation. Les collaborateurs et les clients sont de plus en plus attachés aux valeurs et aux engagements des marques et attendent d’elles qu’elles se positionnent, s’engagent et agissent. Loin d’être des freins à la croissance des entreprises, ces évolutions leur permettent d’innover, de limiter les risques, de décupler leur attractivité et de transformer chaque changement en opportunité de compétitivité et durabilité. Les enjeux RSE mobilisent les collaborateurs et permettent aux entreprises, dans le même temps, d'accroître leur performance. Le mardi 8 juin prochain, de 8h30 à 9h30, les experts de CitizenWave et Valtus accueilleront Muriel Barnéoud, directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe La Poste lors d’un webinar consacré à la RSE et ses bonnes pratiques. Philippe Canonne, Directeur associé chez Valtus et Stéphane Champion, Co-Fondateur de Citizenwave partageront leurs visions, leurs expériences et les bonnes pratiques associées à la mise en place d’une politique RSE. Convaincus du rôle majeur que la RSE peut jouer pour les entreprises et les collaborateurs, ils partageront également, lors de ce webinar, leurs observations quant aux nouvelles attentes des salariés, et les modes d'actions possibles pour les entreprises.

Quand la crise sanitaire stimule la prise de conscience des entreprises

Depuis plus d’un an, la pandémie mondiale bouleverse les habitudes des entreprises. Les organisations changent, les rythmes évoluent et le management s’adapte au télétravail. Plus que jamais, les salariés s’attachent au sens de leur travail quotidien et à l’impact que l’activité de leur entreprise a sur la planète et sur les individus. Les dividendes ne suffisent plus, les attentes sont tournées vers les engagements sociaux et sociétaux. La crise sanitaire aura eu un effet positif : accélérer la prise de conscience des entreprises et l’urgence à mettre en place une stratégie RSE collaborative, sincère et efficace. Lors de ce webinar, les trois intervenants expliqueront comment la RSE a trouvé sa place au milieu de cette pandémie et comment mettre en place une politique RSE qui subsistera dans le futur.

Communiquer sa stratégie RSE, booster son attractivité et accroître sa compétitivité

Attirer de nouveaux clients, investisseurs, et talents peut constituer un véritable défi pour les entreprises. Ces dernières se doivent d’innover et de repenser leurs modèles en y intégrant des problématiques RSE. Quelles sont les raisons qui font d’une politique RSE efficace un véritable facteur de succès ? Comment la stratégie RSE d’une entreprise peut-elle avoir un impact sur l’attractivité des marques ? Quels outils déployer et quelle approche adopter ? Le 8 juin prochain, les experts Muriel Barnéoud, Stéphane Champion, et Philippe Canonne décortiqueront les bonnes pratiques à mettre en place pour booster l’attractivité de son entreprise grâce à sa politique RSE. Ils expliqueront également pourquoi mobiliser les collaborateurs est un facteur clé de réussite dans sa démarche RSE. Et comment cette démarche RSE permet à l’entreprise d’aller chercher encore davantage de compétitivité dans les mois et les années à venir.