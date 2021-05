Le Président de Rockstar Games, Sam Houser, avait fait part de son désir de travailler dans la musique, d’où le nom de son studio de jeu vidéo. C’est désormais chose faite avec la création de son label CircoLoco Records, en collaboration avec le promoteur de soirée d’Ibiza, CircoLoco.

Le label de Rockstar Games produira de la musique dance

Depuis sa création, le studio de jeu vidéo Rockstar Games, à qui l’on doit Grand Theft Auto V ou encore Red Dead Redemption, met un point d’honneur à présenter des bandes sonores remarquables. Titres originaux et sous licence, ils sont toujours très appréciés par les joueurs. Or, l’intérêt pour la musique de la part du studio prend cette fois-ci un nouveau tournant avec la création du label CircoLoco Records.

Pour se lancer dans la musique, Rockstar Games a choisi avec soin son partenaire, qui n’est autre qu’Ibiza CircoLoco. Depuis vingt ans, cette marque organise des grandes soirées réputées dans le monde. Par ailleurs, de nombreux de ses sets sont déjà liés à GTA Online, comme dans les mises à jour After Hours et Cayo Perico Heist.

Ainsi, les deux entreprises unissent leurs forces pour réaliser ce projet inédit. Elles affirment notamment que “CircoLoco Records va innover pour soutenir et élever la culture de la musique dance pendant l’une des périodes les plus difficiles jamais vécues pour les clubs et représente une opportunité d’élever la scène grâce à la puissance collective de ces deux divertissements marques”.

Avant de lancer son premier album intitulé Monday Dreamin’ le 9 juillet prochain, CircoLoco Records sortira une série d’EP, un chaque semaine à partir du 4 juin. Ils mettront en avant des artistes qui ont marqué les soirées CircoLoco depuis ses débuts, en 1999.

Ce nouveau projet pourrait offrir de nouvelles possibilités aux jeux vidéo produits par Rockstar Games. En effet, les musiques produites par CircoLoco Records pourraient être intégrées dans les futurs jeux du studio. Ce dernier a déjà créé un pont entre monde virtuel et réel en réalisant un clip au sein de GTA V, il ne serait pas surprenant que l’expérience se reproduise.