Pour créer un site, sans compétences techniques, il existe plusieurs outils évitant de passer des heures à coder ou à essayer de faire un site trop complexe. Cependant, un outil comme Notion peut faciliter la création d'un site, sans pour autant avoir à déplacer le contenu d'un endroit à l'autre. En effet, avec son fonctionnement en blocs, Noah Bragg a décidé de lancer Potion avec ce principe en tête.

Potion est tout simplement un constructeur de site construit sur Notion. Ainsi dans Notion, il est possible d'avoir les différents blocs avec le contenu et Potion reconstruit ces blocs pour créer un site web sur un domaine personnalisé. Potion permet ainsi de créer des landing pages, une page job, un blog, un portfolio ou un site, simplement à partir de Notion. Plus besoin de passer part WordPress ou d'utiliser Webflow !

Notion se transforme en CMS performant



Avec Potion, il n'y a rien à installer. Il suffit de rédiger le contenu et le site peut être live !

La personnalisation du domaine se fait facilement et il est possible de personnaliser ce dernier. Il faut ensuite paramétrer le DNS ou encore paramétrer des polices personnalisées. À partir de là, le site est généré avec tout le contenu qui était disponible dans Notion. Potion permet également de modifier le style, l'arrière-plan, les couleurs, les polices, avec un éditeur intuitif... afin d'avoir un site unique et surtout bien différent de la simple page Notion. Il est également possible de modifier directement le CSS. Comme pour tout site, le SEO, la vitesse de chargement ou encore le style des blocs peut être modifié.

L'avantage de Potion réside dans la rapidité. En effet, dès qu'une mise à jour est effectuée sur Notion, Potion met à jour le site web.

Potion peut être testé gratuitement avant de souscrire à l'une des offres payantes. Pour un site, il faudra payer 8 dollars par mois, pour 3 sites, 16 dollars et pour un abonnement pouvant accueillir 8 sites, 24 dollars.