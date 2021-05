Le 24 mai, c’est dans un tweet de @WFBrother, toujours à l'affût des nouveautés qui attendent les réseaux sociaux, que l’on apprend qu’un nouvel onglet “Audio” est testé sur Instagram. En effet, plusieurs utilisateurs l’ont vu apparaître en se rendant sur la plateforme.

Un onglet “Audio” qui viendrait compléter les Reels d'Instagram

Actuellement en phase de test, “Audio” permet de rechercher des titres, puis fournit une liste de ceux déjà existants dans la base de données d’Instagram. Lorsqu’un utilisateur clique sur un des résultats, cela l’amène à une tout autre page. Cette dernière contient tous les Reels dans lesquels ladite musique a été utilisée. Ainsi, cela pourrait augmenter la visibilité de certaines publications, car les utilisateurs du réseau social sont nombreux à puiser leur inspiration dans les tendances d’Instagram.

Pour se servir d’une musique, il suffira de cliquer sur “utiliser ce titre”, ou bien de l’ajouter à ses favoris si l’on souhaite la garder pour une prochaine publication.

Même s’il est déjà possible d’utiliser toutes ces fonctionnalités dans les Reels, leur ajout dans Explorer pourrait favoriser l’utilisation de musique dans les publications. De plus, cela pourrait inciter plus de personnes à créer des Reels, qui sont au cœur de la stratégie de développement d’Instagram.

Si le réseau social est devant TikTok avec ses 1,2 milliard d’utilisateurs, il n’est pourtant pas la plateforme favorite des adolescents américains, qui lui préfère son concurrent. Malgré tout, Instagram redouble d’efforts pour garder sa place, et n’hésite pas à copier le géant chinois pour cela. Nouvelles fonctionnalités audio à Reels, sous-titrage automatique des Stories, la fonctionnalité Remix… S’inspirer de TikTok semble être une pratique gagnante pour le réseau social américain.