Un VPN (Virtual Private Network) ou réseau privé virtuel en français, est un outil qui permet de connecter un périphérique (smartphone, ordinateur, tablette…) à un serveur distant. En utilisant un VPN, vous sécurisez votre connexion et vous protégez vos données de navigation puisque seul le serveur du VPN peut remonter jusqu'à vous. Il s'agit du seul serveur qui connaisse votre véritable adresse IP. C’est en partie pour cette raison que le VPN est de plus en plus utilisé pour le téléchargement ou pour naviguer sur des plateformes étrangères.

PureVPN disponible avec une remise de 82%

Pour célébrer les French Days 2021, PureVPN a décidé de vous faire profiter d’une offre intéressante. En souscrivant maintenant, vous profitez d’une remise exceptionnelle de 82%. Si vous optez pour l’abonnement d’un an, vous ne payerez que 1,57 euros par mois au lieu de 9,60 euros. Une offre qui ne se présentera sûrement pas deux fois. C’est peut-être le moment de sauter le pas.

PureVPN est un VPN qui propose de nombreux avantages par rapport aux autres services disponibles sur le marché. Ce VPN est notamment compatible avec Android, iOS et Windows. Si vous êtes un amateur de séries, sachez que PureVPN offre la possibilité de se localiser dans les 7 régions Netflix (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon) mais c’est également valable pour le sport (Roland Garros, MotoGP, F1, UEFA…). En toute sécurité.

Les avantages de PureVPN

Vous l’aurez compris, vous pouvez accéder à un très large catalogue de films et séries en streaming, mais ce n’est pas tout. PureVPN vous propose également des fonctionnalités pour améliorer la sécurité de votre connexion. Vous aurez notamment un large choix dans les serveurs disponibles. Voici les principales caractéristiques de PureVPN :