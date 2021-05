Le 27 mai 2021, la plateforme SaaS lyonnaise de suivi, gestion, et prévision de trésorerie, Agicap, a annoncé avoir levé 100 millions de dollars. (82 millions d’euros). Avec cette Série B, la startup française fondée en 2016 cumule 121 millions de dollars levés pour une valorisation à 500 millions de dollars.

Il faut dire que leur solution attire. Les comptables et banques inaccessibles, débordées par la crise et le soutien aux entreprises sinistrées, les entreprises se sont tournées vers les plateformes de gestion de trésorerie. Agicap semble avoir joué les bonnes cartes puisque ses revenus ont été multipliés par 10 au cours des 18 derniers mois. Même tendance en interne, les effectifs sont passés de 30 collaborateurs à 200 en un an, avec l’ambition d’en compter 1000 en 2023.

Très intuitive, la plateforme n’est pas pour autant avare en fonctionnalités. Les clients peuvent aisément connecter plusieurs comptes bancaires et départir leurs dépenses. Il en va de même avec d’autres applications de gestion CRM, ERP, et facturation, comme Sellsy. Si elle est accessible, elle reste une solution du quotidien pour de grandes entreprises comme Henaff, Meero, Ornikar, ou encore Prestashop.

Alors qu’elle a récemment entamé un développement en Allemagne, en Italie, en Espagne, et au Pays-Bas, « cette nouvelle levée de fonds intervient à un moment clé de notre développement. Elle traduit notre volonté de faire d’Agicap le leader Européen de notre marché et va nous permettre d’accélérer encore notre présence internationale avec l’ouverture de 10 nouveaux pays dans les prochains mois » explique Sébastien Beyet, PDG d’Agicap.

Le ton est donné. En hyper-croissance, avec un produit déjà éprouvé, la jeune pousse lyonnaise par à la conquête de l’Europe.