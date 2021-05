S’il y a bien un secteur qui a été touché par la crise sanitaire, c’est celui du tourisme. Les derniers mois ont été rudes pour Airbnb, mais l’entreprise est bien décidée à aller de l’avant. Pour cela, elle a annoncé sur son site l’arrivée d’une importante mise à jour concernant sa plateforme. Une centaine de changements et de nouveautés est attendue pour préparer les réservations prévues cet été.

La flexibilité, critère au cœur de la mise à jour d’Airbnb

Conscient que la majorité des voyages s’organisent désormais à la dernière minute, Airbnb a mis un point d’honneur à améliorer la flexibilité des réservations sur sa plateforme. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées par l’entreprise, trois vont transformer la manière de rechercher un logement.

Plus besoin d’indiquer des dates précises

Dorénavant, il ne sera plus obligatoire d’indiquer des dates précises pour accéder au catalogue de logements d’Airbnb. Un voyageur pourra indiquer la durée de son séjour, qu’il soit d’un mois ou de quelques jours. Par la suite, le site indiquera les meilleurs résultats adaptés aux critères de recherche. Cela permettra aux utilisateurs de voyager quand ils le souhaitent, et ce, sans contrainte.

Le “flexible matching”

Cette fonction permettra à Airbnb de proposer des logements qui ne correspondent pas totalement aux critères renseignés par l’utilisateur, mais qui pourraient malgré tout lui convenir. Comme l’indique TechCrunch, si un voyageur est à la recherche d’un logement pour 250 dollars par nuit, il peut afficher des locations qui correspondent à ce critère, mais également dont le prix est légèrement supérieur à celui indiqué. Il en est de même concernant les destinations, ce qui augmentera l’offre pour les endroits où se trouvent moins d’habitations.

Trouver un logement, mais sans destination précise

Afin de mettre en valeur les logements à la campagne, Airbnb a ajouté la possibilité de trouver une location sans renseigner de destination précise. Ainsi, la plateforme fera remonter les résultats des habitations peu recherchées, car elles sont situées dans des lieux moins attractifs où les voyageurs n’envisagent pas forcément de se rendre.

Airbnb pense aussi aux hôtes

Lors de l’annonce des nouveautés, Airbnb n’a pas oublié les hôtes de sa plateforme. Elle a réduit le nombre d’étapes pour faire enregistrer son logement sur le site, étant désormais de dix. Par ailleurs, les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent maintenant organiser automatiquement les photos des clients afin d’optimiser leurs annonces. Ces derniers recevront également des suggestions pour leurs titres et leurs descriptions, leur permettant d’attirer potentiellement plus de locataires.

De plus, un nouvel onglet “Aujourd’hui” fera son apparition pour les hôtes afin de les aider à gérer leurs réservations, les demandes et leurs locataires actuels. Ils pourront également répondre plus facilement aux questions fréquemment posées grâce à une fonctionnalité de réponse rapide.

Outre les améliorations de la plateforme, Airbnb a également pensé à son service d’assistance. L’utilisation du centre d’aide sera optimisée, et le nombre d’agents disponibles au téléphone sera doublé durant l’été. Par ailleurs, ce seront 32 nouvelles langues qui seront couvertes.